El último y conmovedor mensaje de María Branyas Morera, la mujer más anciana del mundo

Falleció este martes a sus 117 años, vivió dos guerras mundiales y dos pandemias y sobrevivió sin tener alguna secuela.

“No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo, no sufráis por mí. Adonde quiera que vaya seré feliz”, fue uno de los últimos mensajes que transmitió María Branyas Morera, a través de la cuenta en X que maneja su familia, antes de morir.

La noticia sobre la muerte de la mujer más longeva del mundo se dio a conocer en horas de la mañana de este martes. Brayas, una española nacida en California, partió de este mundo a los 117 años.

Durante su tránsito por el mundo, María vivió dos guerras mundiales, la Guerra Civil Española y dos pandemias, la gripe de 1918 y el Covid-19 en 2020, sobrevivió a ambas sin secuelas.

Tuvo una muerte tranquila, de acuerdo a la información de sus familiares, cerró los ojos para dormir y no despertó.

Quienes la conocieron la describen como una mujer amable. Vivía en un asilo de ancianos al noreste de España y se le otorgó el título de la persona más longeva de la humanidad en enero de 2023.