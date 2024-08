¿Cómo prevenir lesiones haciendo ejercicio?

Más allá de ayudar a que nos veamos bien, el ejercicio o actividad física es fundamental para estar saludable, ya que previene enfermedades de todo tipo, como diabetes, patologías cardiacas y digestivas, depresión y más, pero para ejercitarse, hay que aplicar técnicas con el fin de evitar lesiones, mientras entrenamos.

Expertos aconsejan hacer a un lado el sedentarismo, y activarse, por lo menos, con caminatas diarias de entre 20 ó 30 minutos. Si a esto se suma, ejercicios de fuerza y resistencia, además de una alimentación saludable, los resultados serán mejores.

Alguien que hace ejercicio lo notará, no solo en que se sentirá mejor, sino en su aspecto, ya que dependiendo del tipo de actividad que haga, su cuerpo tendrá menos grasa y más músculo. Su abdomen se verá más plano, sus brazos, glúteos y piernas, podrían estar más torneados o tonificados, haciendo que se vea muy bien.

Sin embargo, persiguiendo este objetivo de verse y sentirse bien con ejercicios, muchas personas se lesionan, ya que no saben, que no solo es hacer actividad física, sino que ésta debe hacerse de forma correcta y con una preparación previa, de lo contrario, se puede salir lastimado.

Ejercicio y prevención de lesiones

Ejercicios con su estiramiento previo en glúteos y piernas Imagen referencial (Westend61/Getty Images/Westend61)

Es importante que antes de hacer ejercicio, cada persona conozca sus límites. No todos los cuerpos son iguales, hay quienes tienen más fuerza y resistencia que otros, además hay patologías de base, por las cuales no es conveniente hacer ciertos movimientos o entrenar durante un tiempo específico. Ante esto, es mejor que cada individuo esté atento a las señales que le envía su cuerpo, de qué debe hacer y cuándo debe parar. Haz ejercicio, pero no te exijas más de lo que puedas, porque te causarás una lesión.

Tampoco se aconseja hacer ejercicio con una rapidez mayor a la que el cuerpo aguante.

A continuación, presentamos otros consejos:

-Calentamiento: para prevenir lesiones haciendo ejercicio, hay que calentar el cuerpo antes de comenzar, ya que es necesario que la sangre fluya y se oxigenen los músculos. Para ello, se puede caminar unos minutos y luego, puede acelerar trotando.

-Estiramiento: esto es parte del calentamiento, se deben estirar los músculos, principalmente los que más vayas a ejercitar. Para ello, deben estirarse o tensionar brazos, piernas, pantorrillas, espalda, y mantenerlos estirados durante unos 15 segundos. Este estiramiento debe ser suave y lento, si sientes dolor no es normal, más bien se debería sentir una relajación. En general, el calentamiento en su fase completa, puede ser durante 15 minutos.

-Usar el equipo correcto: hay que asegurarse de usar el calzado correcto, éste debe ser flexible y cómodo. En cuanto a la ropa, debe ser ligera y cómoda.

-Hidratación y alimentación: es importante tener hidratación al momento de estar haciendo ejercicios y estar bien alimentado antes de comenzar. Se recomienda entrenar bajo sombra, ya que en pleno sol, podría generar problemas de calor.

-Después del ejercicio: después de entrenar, se pueden hacer masajes y si hay molestia en alguna parte del cuerpo, se puede aplicar hielo. Es necesario descansar lo suficiente para la próxima ronda de entrenamiento, ya que durante el descansos, los músculos se regeneran.