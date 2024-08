Revelan que el príncipe William no quería que Meghan Markle usara las joyas de Diana

El príncipe William supuestamente luchó para que Meghan Markle no usara ninguna de las joyas de su madre, la princesa Diana, antes de casarse con su hermano, el príncipe Harry.

El portal británico The Mirror reseñó que la negativa del príncipe William a que la estadounidense usara las prendas de su madre era debido a sus preocupaciones por la relación de ella con su hermano.

En diversas ocasiones se ha dicho que el hijo mayor del rey Carlos III y su esposa Kate Middleton nunca fueron gustosos de la relación de Harry con Meghan Markle. Toda la tensión aumentó cuando se comprometieron y planificaron su boda. Aunque ante la luz pública, la Familia Real se mostraba contenta, entre ellos, la situación era bastante incómoda por el romance de los actuales Duques de Sussex, ya que no terminaban de digerir la relación.

El citado medio publicó que en su libro ‘Catherine, The Princess Of Wales: The Biography’, el autor y experto real, Robert Jobson, expresó que ante del matrimonio entre los actuales Duques, “William buscó garantías de su abuela, la reina Isabel II, de que la futura novia de Harry no usaría las joyas de su difunta madre”.

Kate Middleton lucía el famoso anillo de compromiso de zafiro de Lady Di, pero William no aceptaba que Meghan usara las joyas de su fallecida madre.

“Cuando William fue confirmado como el padrino, la relación había empeorado. Me han dicho que todavía preocupado por el partido, había buscado garantías de la Reina de que la novia de Harry no llevaría ninguna de las joyas de la princesa Diana, a pesar de que a su propia esposa se le permitió usarlo. A pesar de las excavaciones afiladas y las pieles delgadas en ambos lados, la boda en Windsor en mayo de 2018 fue un éxito espectacular. En público, la Familia Real eran todas sonrisas, aunque en privado estaban en dagas dibujadas”, dice el autor en el libro, según se lee en The Mirror.

Príncipe William y su hermano Harry

La relación entre el príncipe William y su hermano Harry quedó muy afectada después de que éste último se mudó con Meghan Markle y su hijo Archie a Estados Unidos. En Norteamérica nació su hija menor, la pequeña Lilibeth.

Mediáticamente, se maneja que toda posibilidad de acercamiento entre los hermanos quedó casi nula después de que Harry y Meghan Markle dieron la polémica entrevista a Oprah Winfrey en marzo del 2021. A esto se sumó el libro ‘Spare’ de Harry, en el que él cuenta cómo supuestamente William lo golpeó durante una discusión.

Hasta el momento, no se tienen indicios de que los príncipes hayan tenido algún tipo de acercamiento.