¡Soldado caído! Captan a Antonela ‘marcando duro’ a Lionel Messi

Antonela fue captada monitoreando el celular de Messi. ¡Ni el 10 se salva!

PUBLICIDAD

Pese a la lesión que el argentino tiene en el tobillo, Messi estuvo apoyando a su equipo, Inter Miami durante su debut en la Leagues Cup en el estadio de Miami, por supuesto acompañado de su pareja Antonela Rocuzzo.

Al final de los 90 minutos, el conjunto estadounidense sacó la victoria por marcador de 2-0 ante Puebla; sin embargo, uno de los detalles que se llevó la noche, fue un momento que se captó en la transmisión.

Y es que se pudo observar a Antonela viendo de reojo el celular de Messi mientras escribía un mensaje en su celular.

Este momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, despertando numerosos comentarios por parte de los usuarios.

En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar: “Así o más desconfianza de la señora de Messi”, “Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado…”, “Dicen que lo velan mañana” o “Vio que estaba mensajeándose con De Paul y por eso lo vigila, no vaya a ser”.

Así que, si Messi no se dio cuenta, ahora ya lo sabe.