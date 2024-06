Fotos. ¿Angela Aguilar y Nodal se casaron en Roma?

Algunos allegados a la familia Aguilar habrían confirmado la noticia.

PUBLICIDAD

De acuerdo a nueva información revelada por la periodista Maxine Woodside, Christian Nodal y Angela Aguilar, se habrían casado en Italia y, además, asegura que Pepe Aguilar estuvo presente en la boda y luego de esto viajó a Japón.

La que inició este polémico rumor fue la periodista de espectáculos Maxine Woodside, quien explicó una posible teoría sobre lo que llevó a la pareja a estar finalmente juntos, afirmando que se casaron en Europa, estando el mismísimo Pepe Aguilar en la ceremonia.

“Nodal y Ángela estuvieron en Italia. Resulta que nos dijeron que en Italia se casaron. Entonces que allá se casaron y Pepe estuvo presente y de ahí se fue a Japón y a de ahí se regresó a Los Ángeles”, contó la periodista.

Toda esta especulación está basada en el concierto en dónde la pareja hizo su primera aparición pública, ya que durante este evento se pudo observar cómo Ángela tenía como fondo de pantalla principal en su teléfono una foto de una mano con un anillo.

¿Hubo infidelidad?

Respecto a los supuestos rumores de infidelidad, Belinda y Cazzu supuestamente ya habrían estado enteradas de que él quería a la cantante de “Agonía”; sin embargo, aún era demasiado pequeña y su padre no les había permitido formalizar una relación.

PUBLICIDAD

“Pues ya sabían que había andado con Ángela, o sea, que la quería y que su papá no los había dejado andar porque ya era muy chiquita, tenía 14 años. Entonces pasó el tiempo, anduvo con Belinda, anduvo con Cazzu, tuvo a la niña y regresó con Ángela, pero regresó para casarse”, aseguró la comunicadora.

Según afirman, el matrimonio se realizó con el fin principal de que el patriarca de la familia Aguilar aceptara su relación, haciendo que Nodal no concluyera tan fácilmente el vínculo con su hija.

“Y entonces por eso Pepe no está enojado, está contento. Le han de haber dicho, OK, te la vas a llevar, pero casado. No que ya me la llevo y al ratito la boto, igual que las otras no”, explicó Woodside.