Fans creen que Kate Middleton actualizó su vestido para el Trooping the Colour

La princesa de Gales reapareció públicamente luego de haber anunciado que había sido diagnosticada con cáncer, incorporándose a las actividades que se llevaron a cabo este sábado 15 de junio como parte de la ceremonia del ‘Trooping The Clour’. Foto: Getty Images

A los fans no se les escapa ningún detalle, y por eso, no pasaron por alto que el vestido que usó este sábado la princesa Kate Middleton en el Trooping the Colour puede ser el mismo que usó el año pasado antes de la coronación del rey Carlos III para un almuerzo y un paseo por el Palacio de Buckingham, sólo que ahora, está actualizado con una nueva versión, que a juicio de muchos, es más chic.

La Princesa de Gales lució un vestido blanco de Jenny Packham, el cual tenía un cinturón con doble línea de color negro, con cuello alto y redondo con un borde fino del mismo color. Sus mangas eran largas y su falda tenía un largo hasta por debajo de las rodillas. Aunque es una pieza sencilla, sin duda destacó la elegancia que siempre la ha caracterizado con un lazo que le hacía juego en la parte superior.

El vestido estaba complementado con un sombrero de Philip Treacy que hacía combinación con los mismos tonos del vestido, zapatos tono marfil de Jimmy Choo, y un broche de la guardia irlandesa, por su rol como coronel honoraria del regimiento. De aretes, tenía unas perlas de Cassandra Goad Cavolfiore.

Kate Middleton, el antes y después de su vestido

Page Six presentó las opiniones de los fans de que el vestido es el mismo que usó el año pasado durante un almuerzo en el Palacio, acompañando estas consideraciones con imágenes de ese look en el 2023 y del atuendo de este sábado en el Trooping the colour, lo que hace suponer que quizás los fanáticos tengan razón.

“Sabía que el vestido me resultaba familiar”, “prefiero la versión de hoy”, “eso hace que me guste aún más”, son algunas de las palabras de los usuarios en la red social X, según dice el citado medio.

La única diferencia en el vestido, es que ahora, el cinturón no es con un cinto negro, sino con dos, otro detalle nuevo es el lazo en la parte superior. De resto, es igual.

La actualización del vestido fue aplaudida por muchos y atina con el buen gusto de Kate Middleton, quien con su look siempre ha marcado tendencia. Una actualización como esta, demuestra que el buen gusto de un atuendo no debe desecharse, sino que puede aprovecharse, y si la Princesa de Gales ¿Por qué no las demás?