Divertido video de niño durante discurso de su padre en la Cámara de Representantes en Washington

Un discurso en la Cámara de Representantes en Washington es viral este lunes, y no precisamente por la seriedad de los asuntos que se tratan en este espacio, sino por la picardía y travesura de un niño que se robó el corazón de los espectadores.

El padre del infante, el representante John Rose, hablaba ante la Cámara y al mismo tiempo su hijo estaba detrás de él, haciendo todo tipo de muecas, mientras las cámaras transmitían en vivo.

C-SPAN transmitió al republicano de Tennessee hablando sobre el juicio al expresidente estadounidense Donald Trump y destacando que el proceso tuvo motivaciones políticas, incluso dijo que el caso demostró “una militarización” del sistema de justicia.

Mientras el representante hablaba, su hijo Guy estaba detrás de él. Lo gracioso es que el pequeño pelirrojo sonreía y hacía muecas ante las cámaras, sabiendo que era visto por los televidentes. Su papá parecía estar totalmente ajeno a lo que sucedía a su espalda.

El infante se lucía sacando la lengua, virando los ojos, manejando su juguete con las manos, y haciendo distintas poses, como una manera de llamar la atención, mientras su papá Rose, presentaba su discurso ante el Congreso.

Con el niño haciendo muecas, era difícil concentrarse en la exposición de John Rose. Toda la atención estaba en su pequeño niño, quien definitivamente se ganó la simpatía de los espectadores.

Durante la transmisión no se vieron las reacciones de los demás asistentes en el Congreso, pero seguramente más de uno, se divirtió ante la inocencia del pequeño Guy, que se ganó el corazón de millones de usuarios en las redes sociales.

“Ese niño le dio a este tema la seriedad que se merece”, “los niños serán niños. Este representante no tiene idea de lo que sucede detrás de él, jajaja. Hay que amar la inocencia”, “esa fue una distracción bienvenida de una discusión cansada”, “sabes que está haciendo exactamente lo que yo siento con el Congreso. Muy adorable”, “el chico se porta mejor que algunos del Congreso”, “alguien pronto será famoso en Internet. Amo esa inocencia infantil”, “¡Me encanta esto! Por supuesto, eso significa que no escuchó al niño demasiado grande que tiene delante. El representante Rose necesita un nuevo truco”, “ese niño no tiene precio. Temía no estar escuchando al hombre hablar. Ese niño es demasiado lindo”, son algunos comentarios de los usuarios en la cuenta Youtube de C-SPAN.