¡Irreconocible! Peso Pluma le da un giro a su corte de cabello y los fans reaccionan a su nuevo look

El cantante mexicano de corridos tumbados, Peso Pluma ha compartido el cambio que ha sufrido su corte de cabello, lo cual ha causado sensación a través de las redes sociales. Su decisión para cambiar su curioso corte de cabello es tendencia en las plataformas.

Después de que el llamado ‘Doble P’ compartiera una publicación a través de su cuenta oficial en Instagram, los fans lo han visto con su nuevo corte. Es así que Peso Pluma aparece en una imagen en la que va preparando su siguiente paso con su nuevo disco ‘Éxodo’.

Peso Pluma. Presume su corte de cabello en redes sociales.

En dicho posteo, el mexicano no ha dudado en dejar ver que su cabello ahora luce con un corte normal, dejando atrás el famoso mullet que lo llevó a ser conocido en todo el mundo. De este modo, se prepara para una nueva era.

EN UNA ENTREVISTA

Días antes de que esto ocurriera y acerca de su clásico corte de cabello, el mismo Peso Pluma estuvo en una entrevista con Jimmy Fallon. Y precisamente en esa charla en la televisión de los Estados Unidos, llamó la atención la pregunta que se le hizo acerca de su peculiar estilo de corte de cabello. Incluso, el presentador bromeó poniéndose una peluca similar ante las risas y aplausos del cantante y del público presente.

“De hecho es un misterio; un día me cortaron el pelo en Medellín, Colombia. Hice un video ahí cuando empezaba mi carrera y ellos de hecho lo hicieron todo mal. Cuando me vi en el espejo, me di cuenta de que realmente no estaba tan mal, así que me lo dejé... De pronto, todos los niños estaban locos por eso, así fue como pasó”, dijo.