¡Explosivo! Se filtran audios en los que la ex novia de Cristian Castro habla mal de él

El cantante Cristian Castro volvió a terminar su noviazgo con la argentina Mariela Sánchez tras la filtración de los audios. Ella ahora llora y se arrepiente.

PUBLICIDAD

Una sola semana duró la reconciliación. El 2024 ha sido tan estrepitoso en el amor, como exitoso su regreso a los escenarios. Cristian Castro de nuevo está soltero, tras terminar su relación con Mariela Sánchez.

A principios de año, el intérprete mexicano anunció que tenía novia y era una guapa argentina llamada Mariela, semanas después terminó, luego se enamoró de otra mujer y apenas en mayo se reconcilió con Mariela.

“Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida…”, con estas palabras Cristian reveló que se había reconciliado. Ahora, otra vez, todo terminó, luego de que se filtraran unos escandalosos audios en los que Mariela habla muy mal del cantante de “Azul”.

Los fuertes comentarios que hizo la ex de “El Gallito Feliz” se revelaron en el programa argentino A la Tarde. En los audios, ella relata cómo fue agredida por el famoso.

Mariela Sánchez se disculpa tras la filtración de audios.

“El día que yo me iba de viaje con él, que yo me fui con dos personas que trabajaron con él y trabajan en mi negocio, ese día empezó como agresivo. Me apretó fuerte el brazo porque yo no había querido tener relaciones con él en todo el día”. Además, Mariela lo tildó de “gordo y sucio”. La conversación la había tenido ella con otra persona después de la primera ruptura.

“Cristian me odia porque sabe que yo puedo salir con cualquier tipo importante. Él está bien cuando domina la situación, cuando tiene minas feas al lado, gordas... ahora, cuando tiene una mina que se la mira todo el mundo, le agarra mucha inseguridad y es ahí cuando empieza a tratarte mal”, dijo sobre el artista.