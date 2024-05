¿Cómo puedes detectar a tiempo el cáncer de mama? El tipo de cáncer que tenía Verónica Toussaint

El mundo del espectáculo está de luto tras la noticia del fallecimiento de Verónica Toussaint, actriz y conductora, a los 48 años debido a una ardua lucha contra el cáncer de mama. La noticia fue confirmada a través de redes sociales por Foro TV, que expresó: “Falleció la actriz y conductora Verónica Toussaint, a los 48 años, víctima de cáncer”.

Verónica Toussaint anunció en octubre de 2021 que padecía cáncer de mama. Desde entonces, enfrentó valientemente la enfermedad durante más de dos años. En una entrevista, Toussaint describió su batalla como “el camino más intenso y la cosa más fuerte” que había vivido, reconociendo la mortalidad asociada con su diagnóstico.

El triste adiós a Verónica Toussaint

El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células de la mama se multiplican de manera descontrolada, formando tumores que, de no tratarse, pueden diseminarse por el cuerpo y resultar fatales. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama comienza en los conductos galactóforos o en los lobulillos productores de leche del seno. En sus primeras etapas, conocidas como estadio 0 (in situ), el cáncer no es potencialmente letal y puede detectarse a tiempo, lo que subraya la importancia de la detección temprana.

El cáncer de mama invasivo, por otro lado, puede extenderse al tejido mamario cercano y a los ganglios linfáticos, aumentando el riesgo de metástasis, que es cuando el cáncer se propaga a otros órganos del cuerpo, poniendo en grave peligro la vida del paciente.

Cómo detectar el cáncer de mama

Detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales es crucial para aumentar las probabilidades de tratamiento exitoso. La Clínica Mayo recomienda a las mujeres familiarizarse con sus mamas a través de autoexámenes regulares. Estos autoexámenes permiten a las mujeres conocer el aspecto y la textura de sus mamas, facilitando la identificación de cualquier cambio, bulto o anomalía nueva que debe ser reportada de inmediato a un profesional de la salud.

Además de los autoexámenes, se aconseja que las mujeres mayores de 40 años se realicen una mamografía cada uno o dos años. La mamografía es una herramienta esencial para detectar cambios en los senos que no pueden ser percibidos a simple vista o al tacto, permitiendo la identificación temprana de posibles tumores malignos.

La valentía y lucha de Verónica contra la enfermedad inspiran a muchas mujeres a estar atentas a su salud y a buscar ayuda médica a tiempo. La detección temprana y la concienciación son fundamentales para combatir esta enfermedad y salvar vidas.