Experto da seis tips para controlar la ira

La ira es perjudicial para la salud mental y física. Un estado constante de rabia puede impactar de forma negativa en quien tiene este sentimientos, por lo que lo aconsejable es aprender a controlarla.

New York Post presentó los consejos de Ryan Martin, conocido como el ‘Profesor de la ira’ y autor de ' Por qué nos enojamos: cómo utilizar la ira para un cambio positivo’. Según el citado medio, el experto explicó que la ira tensa los muscula, aumenta el ritmo cardíaco y de respiración, detiene el sistema digestivo, lo que puede provocar dolores estomacales, de espalda, de cuello y de cabeza.

“A menudo vemos que las personas que experimentan mucha ira tienden a beber más y a consumir más otras drogas y a conducir peligrosamente... Aceleran más, cambian de carril de manera inconsistente [y son] más propensos a pasarse los semáforos en rojo”, dijo el experto.

Cuando alguien tiene problemas de ira, no solo se afecta a sí mismo, sino también a quienes les rodean.

Consejos contra la ira

La meditación nos quita la ira repentina. Foto: bing.com/images.

The Post presentó los consejos de control de la ira, según Martín, quien recomendó lo siguiente:

1. Cuídate: si ya se está tenso, el primer paso es evitar aquello que puede disparar la ira. “Si ya estás tenso, enojado, hambriento, todas esas cosas influyen en el grado de enojo que te pones cuando experimentas algún tipo de estímulo o provocación”, expuso Martin.

2. Limita lo que te provoca: es bueno identificar qué provoca la ira, ya que eso permitirá tomar medidas para contrarrestar lo que la causa y alejarse de eso. Si la ira es debido al trabajo o cosas que no puedes evitar, entonces, desahógate hablando de eso con otras personas que sean confiables para conversar del asunto, puedes alejarte pro instantes, echarte agua fría para reducir la rabia, colocar música, o pensar en el objetivo o premio que alcanzas al estar en ese trabajo.

3. Menos juicio, más compasión: citando a Yahoo Life, New York Post dice que quienes tienen problema de ira, tienden a pensar que solo ellos tienen la razón. Por eso, se aconseja no juzgar a los demás y ser compasivo.

4. Cálmate: se pueden hacer ejercicios para relajarse, ya sea de respiración o de técnicas de visualización. Para ello, la persona puede alejarse por momentos y si puede acostarse, mejor. Puede pensar en un bosque, en la playa o en algo que le haga sentir calma.

5. Deja que la ira sea tu amiga: “A menudo es una respuesta normal y saludable a la injusticia o al bloqueo de objetivos... por lo que el objetivo no siempre es reducir la ira, sino experimentarla de una manera saludable y canalizarla hacia formas saludables y productivas de lidiar con ella”, dice Martin, quien recomienda utilizar la ira para impulsar acciones positivas. Por ejemplo, es bueno escribir los sentimientos de enojo para superar las emociones negativas.

6. Busca ayuda si la necesitas: “Si se ve involucrado regularmente en peleas físicas o verbales o lidiando con su ira de manera poco saludable, podría ser el momento de consultar a un profesional. Creo que eso es especialmente cierto si has tomado medidas para abordarlo por tu cuenta y no has podido hacerlo”, afirma Martín.