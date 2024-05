El vergonzoso y común problema de salud del que nadie quiere hablar

Hay problemas de salud que son difíciles de hablar para la mayoría de las personas y uno de esos es el tema de ir al baño para hacer las necesidades fisiológicas. No siempre es cómodo hablar del asunto y mucho menos, tener que tolerarlo cuando se está en un evento o reunión. En este espacio trataremos sobre las ganas de orinar.

PUBLICIDAD

Medical News Today dice que según expertos lo normal es orinar entre cuatro y 10 veces al día, quienes toman un promedio de dos litros de agua a diario, tienen una frecuencia de entre seis y siete veces diarias, mientras que en la noche, lo normal es que sea una vez, más de eso, podría indicar que algo no está bien, además, entre otras cosas, afecta la calidad de sueño.

Orinar con más frecuencia de lo habitual es un problema común en distintas edades, pero no todos hablan de eso porque les resulta vergonzoso. New York Post reseñó sobre el tema, exponiendo la visión del doctor Seth Cohen, urólogo del Centro Preston Tisch para la Salud Masculina de la Universidad de Nueva York Langone, quien indicó que la micción excesiva afecta al 30% de los hombres y al 40% de las mujeres.

Orinar cada 30 minutos o despertarse varias veces en las madrugadas no es normal. Quienes tienen el problema acentuado no pueden hacer largos viajes en automóvil, estar en reuniones largas y sienten pena al tener que ir a una cita, ya que además no sería raro que tengan fugas.

Causa y prevención de este vergonzoso problema de salud

En base a la explicación del urólogo Cohen, el citado medio explicó que en los jóvenes la causa más común de la micción constante es el estrés o la ansiedad, además el consumo excesivo de bebidas como el café y el licor tiene un efecto diurético, por lo que se aconseja ir a un especialista en salud mental y disminuir este tipo de bebidas.

¿A qué nivel puede considerarse excesivo el café o el licor? Cohen apuntó que seis o siete tazas de cafeína al día es demasiado, mientras que con las bebidas alcohólicas, tres o cuatro diarias, es mucho.

En cuanto a los hombres, es normal que la próstata se agrande a medida que envejecen, y esto les da más ganas de orinar, incluso a veces, lo hacen y sienten que no vacían la vejiga por completo. Cuando esto sucede, hay quienes piensan de inmediato en un cáncer de próstata, pero no necesariamente es así, sino que es un efecto del paso de los años.

PUBLICIDAD

Orinar frecuentemente inflama la vejiga y la próstata, por lo que a menudo también puede confundirse con infección del tracto urinario o cálculos renales, pero no siempre la causa es esto.

Orinar constantemente puede ser por diabetes o resistencia a la insulina, por lo que sería bueno visitar un médico para evaluar si se tienen algunas de estas patologías.

¿Cuándo visitar al médico? Es bueno hacerlo cuando orinar demasiado ya afecta la vida normal. Sea sincero con su médico y exprésale sin vergüenza todo lo que siente para un diagnóstico y chequeo efectivo.