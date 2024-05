“Espeluznante”: niñera queda espantada al escuchar extraña voz por monitor de bebé

Dicen que de que vuelan, vuelan. Por eso, una niñera quedó aterrada cuando escuchó una voz extraña a través del monitor de los niños que cuidaba, ya que ella sabía que los menores dormían placenteramente en la habitación, y no había nadie más con ellos.

PUBLICIDAD

La historia viral la reseñó The Mirror que indicó que la niñera contó su historia a través de la plataforma Reddit, donde relató que después de dormir a los dos infantes, ella bajó a hacer su tarea. Repentinamente, quedó extrañada al escuchar una voz de niño cantando, pero lo más raro es que no entendía lo que decía. Lo describió como un “canto espeluznante”.

La joven pensó lo peor, ya que estaba segura que los pequeños estaban solos en su habitación porque sus padres salieron esa noche. En toda la casa solo estaban ella y los chiquitos.

Recomendados:

“Afuera estaba completamente oscuro y los padres no estarían en casa hasta dentro de un par de horas. De repente, escuché la voz de un niño pequeño cantando. No podía decir lo que decía la voz, pero sonaba realmente espeluznante. Miro los monitores y ninguno de los niños se había movido”, dijo la niñera, quien detalló que cada infante tenía su monitor.

Prosiguió su relato: “Los acosté y estaba sentada abajo haciendo la tarea, y pensé que ambos estaban dormidos porque había pasado como media hora desde que los había acostado y ninguno de los niños ya se movía”.

Al escuchar la voz, ella trató de controlar a los niños, pero pudo observar que ninguno se movía, sino que dormían tranquilamente. Ante esto, ella subió rápido las escaleras y fue allí cuando se percató de que “al parecer, el más pequeño (de tres años) cantaba para sí mismo cuando no podía dormir”. Luego, expuso “su madre no me lo dijo”.

Reacciones por lo “espeluznante” del monitor bebé

Las reacciones no tardaron en Reddit, donde muchos usuarios comentaron sobre la experiencia “espeluznante” de la niñera. Hay quienes se tomaron la situación con humor, pero otras personas comprendieron el miedo de la joven, aseverando que ellos hubiesen pensando en fantasmas en medio de la noche.

“Yo cuidé a una pareja que también tenía monitores de video, los miré lo menos posible sin sentirme irresponsable porque le tengo mucho miedo a todo por la noche”, comentó alguien, según precisó The Mirror sobre la publicación de la niñera.

Más allá de las bromas y de la empatía por el caso, la vivencia de la niñera demuestra que siempre es bueno indagar antes de pensar de que lo que nos parece extraño pueda ser algo paranormal. Aunque sintió terror por pensar en lo sobrenatural, la realidad era que el bebé cantaba dormido.