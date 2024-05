Esta es la importancia de echar agua caliente al inodoro

El inodoro es uno de los sitios más importantes de la casa u oficina, y de allí, la relevancia de mantenerlo limpio, desinfectado y libre de malos olores. Todos los métodos son válidos para mantener pulcra esta parte de nuestro espacio, pero más allá de la limpieza, hay otro factor determinante, por lo cual es fundamental echarle agua caliente.

PUBLICIDAD

Estudios comprueban que el agua caliente quita los gérmenes y bacterias. De hecho, por eso, hay técnicas de limpieza con presión de agua caliente.

Nilfisk expuso que una investigación de la Oficina Estatal de Agricultura de Thuringen demostró que limpiar con agua fría no redujo las bacterias, pero aumentar la temperatura a 60 °C, las quitó en 90 por ciento. “A 80 ̊C las colonias bacterianas se redujeron en un 97 %, y a 155 ̊C se eliminaron por completo”, dice.

El calor también quita los virus de las superficies, por ejemplo, el de la covid, muere se se expone a 56 ° C durante 30 minutos.

Sin embargo, Nilfisk hace la acotación de que el agua caliente sola no quitar no desinfectar por completo, pero sí disminuye significativamente las bacterias y virus. En vista de esto, después de echar agua caliente a su inodoro u otra superficie, puede seguir limpiando con su desinfectante favorito.

Agua caliente y más efectos en el inodoro

Además de desinfectar, echar agua caliente al inodoro puede destapar cualquier obstrucción en el drenaje.

El portal Enséñanos de Ciencia explicó que no se recomienda echar el agua hirviendo para no romper la porcelana, pero sí lo suficientemente caliente, y debe echar con un tobo a la altura de la cintura para que baje con fuerza. Este método, no sólo quitará las obstrucciones, sino que quitará los malos olores que provengan del sistema residual. Lo ideal es hacerlo una vez a la semana.

El referido portal también aconseja usar bicarbonato de sodio para destapar las obstrucciones por suciedad, pelo, grasa, jabón y demás. Para eso, se vierte una taza de este polvo diluidas en dos tazas con vinagre y se deja que haga burbujas durante 30 minutos. El resultado: un destape que permitirá el buen funcionamiento del inodoro.