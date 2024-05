El asiento que elijas en este test revelará tu tipo de personalidad

Un test de personalidad es una herramienta valiosa que permite que el individuo se conozca, comprendiendo quién es, cómo piensa y cómo se relaciona con el mundo. Se trata de un autoconocimiento que puede ayudar en la toma de decisiones e incluso en el crecimiento personal, profesional y hasta en la autoestima.

En el campo de la psicología hay muchos tests de personalidad que pueden ayudar al autoconocimiento interno, dándonos luz sobre nuestra singularidad como personas.

Hay distintos tipos de tests de habilidades y de rendimiento, pero en este espacio te presentamos uno de personalidad para que te conozcas en este aspecto.

Responde a este test de personalidad

Thread Reader App presentó el test de personalidad ‘Soy tu Psicólogo. Elige un asiento’, por lo que te invitamos a observar la imagen y a escoger.

Si escogiste un asiento. La respuesta a tu tipo de personalidad en base al número de asiento que elegiste, es la siguiente:

1. Te acercas a las personas poco a poco y las mantienes a distancia porque así te sientes más tranquilo. Se recomienda ser más abierto.

2. Tienes la tendencia a los aires de superioridad. Tu costumbre es hacer las cosas a tu manera, algo que puedes seguir haciendo, pero sin arrogancia porque eso aleja a los demás.

3. No te gusta mucho la atención y a veces, puedes sentirte solo/a. No te gustan las reuniones ruidosas y concurridas. El consejo es comunicarse más frecuente y audazmente.

4. Eres una persona soñadora y tu mundo es prioritario para ti. Puedes estar en las nubes y eso te puede hacer parecer despreocupado/a. Se aconseja encontrar un equilibrio entre el mundo interno y el externo.

5. La espiritualidad tiene más valor para ti que lo material, pero debes tener en cuenta que hay que descartar lo material por completo, sino tener un equilibrio.

6. Te quieres a ti mismo y sabes cómo amar a los demás. Sin embargo, debes tener en cuenta que primero eres tú y después los demás. Recuerda que el equilibrio es importante.

7. Sabes bien lo que quieres y eres honesto contigo mismo. Irás al psicólogo más para un diagnóstico, porque crees que no tienes problemas. Sigue en esa misma línea, pero no caigas en “sesgo de exceso de confianza " a la que tiendes.

8. Tu costumbre es controlarlo todo y no confías mucho en los demás. La recomendación es relajarse.

9. Lo importante para ti es que todo sea práctico y claro. No te obsesiones con la perfección.

10. Trabaja en tu autoestima. Es probable que no sea único hijo o hija, o que no hayas recibido suficiente atención, pero eso no significa que algo esté mal contigo. Valórate, independientemente de la atención de los demás.

11. Eres alguien reservado y te agradas a ti mismo. No te gustan las críticas, pero no te tomes todo tan a pecho.