Poquito se vuelve viral por llegar vestido como payaso a su examen de derecho penal

Un estudiante se ha viralizado en redes sociales, esto luego de llegar caracterizado de payasito a su examen de derecho penal.

@payasitoPoquito es el nombre de la cuenta del joven donde constátenme publica videos de su trabajo y dónde público una curiosa foto que llamó mucho la atención y es que se le ve sentado en un salón de clases, en donde explicó que sorprendió a todos sus compañeros de la universidad.

sin embargo, pudo presentar su examen de Derecho Penal y dicho post tuvo tanta repercusión que sus seguidores le pidieron que ahondara más en la historia y amablemente el comediante explicó por qué llegó así a su examen. “En mi cara se ve que no se nada”, escribió el payasito.

La publicación tiene miles de likes, así como comentarios en los que los cibernautas lo felicitan y con todo respeto le han solicitado permiso para realizar memes por su divertido gesto en la clase.

Poco después el payasito compartió un segundo video en donde explicaba porque llegó caracterizado a la clase.

“Ese día tuve un show del Día de la Madre y el examen era a las cinco y media de la tarde y yo llegué a las seis, llegué rápido, me paré en la puerta y todos mis compañeros y el licenciado voltearon a verme y me dijo el licenciado: ‘¿Compañero, por qué viene así?’ yo le dije: ‘Licenciado, es que tuve un show y vine tarde, pero déjeme entrar, por favor’, me dijo: ‘sí, cómo no, pase, adelante’, me senté, inicié mi examen, pero todos los compañeros se me quedaban viendo”, comenzó su relato el payaso “Poquito”.

En otro video, el payaso “Poquito” confesó que no le fue tan bien en aquel examen; sin embargo, recuerda con cariño que al finalizar la prueba sus compañeros se tomaron fotos con él y su profesor lo felicitó por cumplir con sus obligaciones escolares pese a que haya implicado presentar un examen vestido de payaso.

“Después del examen los compañeros se tomaron muchas fotos conmigo, también dejo decir que las fotos que yo tengo, son las fotos que el licenciado me tomó y me dijo ‘lo felicito, pocas personas hacen lo que usted hace y siga adelante’, ese día gané el examen, se gana con 40 yo lo gané con 20, bueno se ganó con la mitad, ya el resto es vanidad, sigan adelante, recuerden que estudiar es importante, pero estar de la mano de Dios es lo mejor”, finalizó el payaso “Poquito”.

Además, a los shows que asiste, el payaso les cuenta a los asistentes que es abogado. También aseguró “tener un trabajo en el Gobierno, sin tener cuello, solo por tener fe en Dios”.

Como era de esperarse, la historia del payaso “Poquito” tuvo una gran repercusión en plataformas digitales, donde se ganó la admiración de miles de internautas, además, hubo algunos otros que aprovecharon su foto en el salón de clases para hacer divertidos memes, no obstante, la mayoría de las opiniones generadas fueron positivas.

Es importante señalar que esta anécdota del payaso “Poquito” ocurrió hace algunos años atrás y que sí logro concluir satisfactoriamente sus estudios.