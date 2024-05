Atleta de 100 años sorprende en TikTok con su riguroso entrenamiento

El atleta de 100 años José Luis Ortega sorprende a millones de usuarios en las redes sociales, pues su edad no es impedimento para ejercitarse todos los días. En video se le ve haciendo ejercicio con una alegría con la que contagia a cualquiera.

PUBLICIDAD

Noticias Cuatro difundió por medio de su cuenta en TikTok, las imágenes del hombre entrenando en el gimnasio a donde va a pesar de las miradas extrañadas de jóvenes que se encuentran en el sitio. Ante la pregunta de la reportera de cómo se lleva con los jóvenes, el longevo contestó: “Me miran y piensa: ‘Y este qué hace aquí”.

Pero nada amilana a este atleta de 100 años. Muchos lo miran con admiración ya que resalta como ejemplo de la importancia de la actividad física para mantenerse saludable. Aunque hay personas que ya no pueden ejercitarse a los 60 ó 70 años, el hombre hace bicicleta, entrena en los diversos aparatos del gimnasio, con ejercicio cardiovascular y de fuerza, además hace media hora de natación.

Recomendados

El centenario contó que empezó a ir al gimnasio a los 11 años y que desde entonces, no ha parado. Durante toda su vida como adulto, trabajó como fisioterapeuta, por lo que actividad física ha sido constante en su trayectoria.

-¿Te duele algo?- Le consultó la periodista del citado canal, a lo que él respondió sonriendo -Todo el cuerpo-. Sin embargo, no deje de ejercitarse

Cuando le preguntaron sobre su consejo para estar joven y saludable, dijo: “Que hagan siempre ejercicio, no fumar y una copita de tinto”.

Atleta de 100 años y salud

El modo de vida de este atleta de 100 es ejemplo de la importancia de la actividad física para la longevidad. Diversos estudios han demostrado que el sedentarismo puede causar enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, entre otras patologías.

En la cuenta de TikTok de Noticias Cuatro, muchos usuarios comentaron resaltando no sólo la resistencia física de José Luis, sino también su capacidad mental.

“Yo con 42 camino igualito a él”, “la reportera dice que la copa de tinto no será un buen consejo pero es él quien tiene 100 años”, “me quedo con la copita de vino”, “con 100 años no solo con esa capacidad física si no también esa sanidad mental y pensamiento es increíble”, con 35 años y pensando que estoy echa polvo al lado de él”, “su poder mental es impresionante. Me llama la atención cuando dice: ‘Yo ya no tengo cuerpo y me duele todo el cuerpo’”, son algunos comentarios.