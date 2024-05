Sensualidad es más que buena apariencia: terapeuta revela el secreto

Al momento de conquistar, la mayoría de las personas se esfuerzan por tener una apariencia sexy e impecable, pero a juicio de una terapeuta, la sensualidad va más allá de cómo nos vemos, es cuestión de actitud.

New York Post publicó que la psicoterapeuta psicosexual y de relaciones Clare Faulkner explicó que ser sensual depende de lo que proyectes y cómo lo proyectes.

El citado medio presentó los seis tips que según la experta, constituyen el secreto para tener sensualidad y enganchar a tu conquista.

Seis consejos para derrochar sensualidad

Clare Faulkner dio seis consejos de actitud sobre cómo derrochar sensualidad:

-La confianza es clave: la confianza implica tener seguridad en ti mismo, esto hace que los demás se sientan atraídos. Consiste en conocer tu valor, saber cuáles son tus fortalezas y no disculparte por tus debilidades al ser tú mismo. Si estás nervioso e inseguro, no proyectarás ningún tipo de sensualidad, tampoco te esfuerces por parecer seguro, porque sobreactuar puede restarte puntos. Muéstrate tal cual eres, con tus fortalezas y debilidades.

-Aprovecha tu energía y sé atractivo: “La energía que proyectas es importante”, dijo Faulkner, quien detalló que para esto hay que saber escuchar a la otra persona, mostrarse interesado. A las personas les gusta ser tomadas en cuenta. Cuando los demás se sienten tomados en cuenta, no querrán dejar de estar contigo.

-Usa el lenguaje corporal: en las relaciones sexuales, la comunicación no verbal es más efectiva que la verbal, determinó un estudio publicado en Archives of Sexual Behavior. Sin embargo, la comunicación no verbal va más allá de la cama.

“Utilice gestos y expresiones faciales para transmitir calidez e interés. Esto también garantiza que la confianza no se convierta en arrogancia”, recomendó Faulkner.

-Mantén la calma: “Cuando nos sentimos equilibrados y sin estrés, estamos más disponibles para relacionarnos con otras personas”, expresó Faulkner, quien aconsejó estar tranquilo y sereno.

-Conéctate con tus sentidos: conecta con tu cuerpo y tus sentidos. “Dejando a un lado el placer sexual por un momento, hay algo muy seductor en una persona que disfruta simplemente de estar viva y usar sus sentidos”, destacó Faulkner, quien recomendó conectarse con el mundo sensorial, sintiendo el aire, los olores del ambiente. “El erotismo no es algo que sucede simplemente entre las sábanas… Cuando estamos conectados con nuestros sentidos, se irradia”.

-Ser uno mismo: finalmente, hay que ser uno mismo. No intentes ser otra persona porque te lo notarán y eso no es para nada sexy.