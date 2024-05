El sartén antiadherente podría causar cáncer: mira por qué

El sartén antiadherente, tan popular por su facilidad de uso y limpieza, ha sido objeto de debate en relación con la salud. Es cierto que facilitan la cocción de los alimentos, pero la controversia sobre su uso radica en las hipótesis, según las cuales, que los químicos que le aportan la antiadherencia pueden causar cáncer y otras enfermedades.

PUBLICIDAD

Aunque no existe una respuesta definitiva, es importante conocer los detalles para tomar decisiones informadas.

Los sartenes antiadherentes se dividen en dos categorías: los tradicionales, recubiertos con productos químicos sintéticos, y los de cerámica, que están hechos de aluminio u otros materiales y recubiertos con dióxido de silicio o arena.

Recomendados

La mayoría de las preocupaciones de salud se centran en los sartenes tradicionales, ya que los de cerámica generalmente no contienen productos químicos sintéticos.

El punto negativo es que los sartenes tradicionales a menudo utilizan la marca Teflón, o politetrafluoroetileno (PTFE), como recubrimiento. El PTFE es parte de una amplia clase de productos químicos artificiales llamados sustancias perfluoroalquil y polifluoroalquil (PFAS). Estos PFAS se utilizan comúnmente en utensilios de cocina y envases de alimentos, como recipientes para llevar y bolsas de palomitas de maíz para microondas.

La capacidad de los PFAS para resistir aceite, manchas, agua y calor los hace ideales para otros productos, como ropa repelente al agua, alfombras resistentes a las manchas y espuma para combatir incendios, pero son justamente los PFAS los que están se relacionan con el cáncer.

Desde la década de 1960, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha autorizado el uso de PFAS en utensilios de cocina, envases de alimentos y procesamiento de alimentos.

En los utensilios de cocina, las moléculas de PFAS se aplican a temperaturas muy altas para unirlas a las superficies. Durante este proceso, las moléculas más pequeñas de PFAS que podrían migrar a los alimentos se vaporizan. Según el sitio web de la FDA, los recubrimientos antiadherentes contienen cantidades insignificantes de PFAS que pueden contaminar los alimentos, dice Cancer.net.

Sartén antiadherente, cáncer y otras enfermedades

Puedes usar hielo para mantener tus sartenes relucientes (Unsplash)

La Razón publicó que según los informes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, exponerse a PFAS puede causar diversas enfermedades, como daños en el sistema inmune, en el hígado, aumento del colesterol, cáncer de riñón o de testículos.

El usa de sartenes antiadherentes es tan alarmante que el Parlamento Europeo y la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos declararon la exposición a los PFAS como “una crisis sanitaria”.

El citado medio refiere que investigadores de la Universidad de California en San Francisco (UCSF) y la Universidad de Michigan, descubrieron que las mujeres con un diagnóstico previo de melanoma, cáncer de ovario o cáncer de útero tenían concentraciones más altas de estas sustancias en la sangre.

¿Qué tipos de PFAS se encuentran en el sartén antiadherente?

Los PFAS se denominan “productos químicos eternos” porque son muy difíciles de descomponer o destruir. Pueden filtrarse en el suelo y el agua, acumulándose durante largos períodos de tiempo.

El portal Cancer.net dice que los seres humanos y los animales también pueden ingerir estos productos químicos, que pueden permanecer en el cuerpo durante mucho tiempo. Dos de los PFAS más conocidos y estudiados son el ácido perfluorooctanoico (PFOA) y el ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS). Sin embargo, la producción e importación de estos dos productos químicos se eliminaron gradualmente a mediados de la década de 2000 debido a sus impactos ambientales y para la salud, según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).

¿Deberíamos preocuparnos?

Aunque algunos expertos han expresado preocupación sobre los efectos del PFOA, la Sociedad Americana del Cáncer afirma que no hay riesgos probados para los humanos por el uso de utensilios de cocina recubiertos con Teflón u otras superficies antiadherentes.

Sin embargo, Web MD refiere que como precaución, puedes optar por sartenes de cerámica o acero inoxidable, que no contienen productos químicos sintéticos. Además, evita sobrecalentar los sartenes y no uses utensilios metálicos que puedan dañar el recubrimiento.