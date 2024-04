Así puede afectar a tus mascotas la marihuana

La preocupación por los efectos negativos de la marihuana en las mascotas ha ido en aumento con el incremento del consumo humano y la legalización en varios países. Las redes sociales, especialmente plataformas como TikTok, han sido testigos de varios casos alarmantes donde las mascotas muestran síntomas de intoxicación tras ingerir accidentalmente esta sustancia.

PUBLICIDAD

Según la doctora Claudia Edwards, experta en zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los animales que consumen marihuana experimentan reacciones físicas y psicológicas preocupantes. A diferencia de los humanos, que pueden anticipar y aceptar los efectos de la droga, las mascotas se ven completamente desorientadas y angustiadas, sin entender qué les está sucediendo. Esto puede llevar a convulsiones, cuadros de ansiedad, e incluso comportamiento agresivo en casos extremos.

Cuida a tus mascotas de la marihuana

La inhalación pasiva del humo de la marihuana también representa un riesgo para las mascotas, ya que puede causarles problemas de dependencia y otros efectos negativos. Además, el autocultivo de la planta en los hogares puede exponer a las mascotas a un mayor riesgo de intoxicación, ya que el olor de la marihuana puede resultar muy atractivo para ellos.

Recomendados

Hay que evitar la exposición a la planta de la marihuana (Freepik)

Ryan Fortier, director médico en All Ears en Brooklyn, señala que no existe un test específico para detectar la intoxicación por marihuana en mascotas, pero hay señales claras como dificultad para caminar, mantener el equilibrio y somnolencia. La veterinaria Gabrielle Fadl añade que los animales intoxicados pueden presentar goteo de orina y desplome en la temperatura y el ritmo cardíaco, lo que podría ser peligroso si no se atiende de inmediato.

El humo de la marihuana también les puede hacer daño (Freepik)

Es crucial que los dueños de mascotas sean conscientes de los riesgos asociados con la exposición de sus animales a la marihuana y tomen medidas para prevenir accidentes. Esto incluye mantener la marihuana y los productos relacionados fuera del alcance de las mascotas, así como evitar fumar en su presencia. En caso de sospecha de intoxicación, es fundamental llevar al animal al veterinario de inmediato para recibir atención médica adecuada.