Viral método de un profesor para saber si sus alumnos se copian en los exámenes

Salón de clases Ad Astra no es una escuela tradicional (Unsplash)

Las nuevas tecnologías han transformado la educación, ofreciendo un sinfín de posibilidades para el aprendizaje. Desde plataformas en línea que brindan cursos interactivos hasta aplicaciones móviles que facilitan la práctica de habilidades específicas. Sin embargo, también han cambiado las tradicionales formas de copiarse en los exámenes dentro del aula, tal como lo mostró un profesor viral en redes.

Uno de los problemas más comunes es el fraude académico, como hacer trampa en los exámenes mediante la consulta de información no autorizada o la comunicación con otros estudiantes.

En tiempos de otrora, las técnicas para copiarse eran esconder papelitos con las respuestas entre la ropa o pasarlos de compañeros a compañero, las niñas anotaban las respuestas en sus piernas para verlas debajo de su falda, pero ahora estos métodos cambiaron, tal como muestra un profesor de secundaria en un video que es viral.

En un video de la cuenta @poloparker13 de TikTok, se ve cómo un docente ideó una estrategia creativa para detectar a los estudiantes que intentaban copiarse durante un examen. Con astucia y determinación, decidió abandonar el salón de clases de manera discretamente, mientras sus estudiantes realizaban la evaluación. Desde afuera, observaba atento el comportamiento de los alumnos, quienes se encontraban solos en el aula.

Cuando algunos estudiantes creyeron que estaban libres de supervisión, sacaron sus smartphones con la intención de hacer trampa. Sin embargo, su acto no pasó desapercibido: el profesor regresó de manera repentina, apagó las luces y dejó al descubierto a aquellos que intentaban cometer fraude académico, pues de inmediato, brillaron las pantallas de sus aparatos móviles.

Viral lección del profesor

Este incidente entre el profesor y sus alumnos se volvió viral en las redes sociales, sirviendo como un recordatorio de la importancia de mantener la integridad académica y el respeto por las normas establecidas en el ámbito educativo.

Además, destacó el papel crucial que desempeñan los profesores en la promoción de valores éticos y el fomento de un ambiente de aprendizaje justo y equitativo para todos los estudiantes.

Con el paso del tiempo, muchas cosas han cambiado por las nuevas tecnologías y la manera de copiarse es una de ellas. No obstante, hay algo que no cambia y es el sentido de integridad que debe fomentarse, porque en el futuro, ya no estarán en un salón de clase, sino que serán adultos en el ámbito laboral y en la vida, donde lealtad es un valor que debe siempre debe considerarse.