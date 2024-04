Pareja de ancianos es viral por cómo cuentan a sus nietos que están de crucero

La pareja de ancianos se mostró feliz, no sólo por su crucero, sino por compartir su historia con sus nietos (Foto: X @ceciarmy)

Un par de abuelos es viral por la divertida forma cómo mostraron su sentido aventurero a sus nietos cuando iban a disfrutar en un crucero. La pareja de ancianos no sólo evidencia su alegre personalidad, sino que dejan claro que son capaces de manejar las nuevas tecnologías como cualquier joven, pues mostraron su paseo con ocurrentes videos, muy bien editados.

La historia de este par la contó el usuario @ceciarmy en X, difundiendo un hilo de los blogs de los abuelos.

En el primero de los videos, el abuelo dice muy contento a sus nietos que “tenemos noticias emocionantes que contar”. Luego, la abuela prosigue contando que se van en el crucero The Sun Princess, que estará 10 días por el Mediterráneo, haciendo paradas en ciudades como Nápoles, Creta, Kusadasi (Turquía), Atenas, Sicilia y Mallorca.

Seguidamente, en un humorístico video, los abuelos se muestran esperando en el aeropuerto y rápidamente se les ve en el crucero. La presentación fue todo un trabajo audiovisual, muy bien editado en el que mostraron sus distintos momentos desde el inicio del viaje cuando salieron al aeropuerto hasta cuando ya estaban en el crucero. Como todo unos profesionales del arte audiovisual, los ancianos contaron todo de manera muy divertida a sus nietos.

Ancianos felices en su crucero

La pareja de ancianos se ve feliz con su viaje, pero más allá de eso, la forma cómo cuentan todo a sus nietos evidencia que tienen muy buen sentido del humor. Esta alegría quizá sea parte de la causa de su longevidad, pues expertos concuerdan en que el estrés, la depresión y la ansiedad restan años de vida a las personas.

Es muy probable que si los abuelos no tuvieran la alegría y el sentido del humor en sus rasgos de personalidad, seguramente no hubieran compartido la historia del viaje a sus nietos, y si lo hubieran hecho, no habrían agregado su toque jocoso y ocurrente.

Con sus videos, los abuelos afloraron el amor a sus nietos y dan una lección de cómo hay que ser feliz con cada detalle en la vida. Más allá del crucero, todo está en la actitud.