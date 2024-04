Muchos dirán en son de broma, que casos como el de la historia a continuación, demuestran por qué los hombres deben hacer caso a sus novias o esposas, pero más que un chiste, el incidente demuestra cómo un sujeto se salvó de morir aplastado, por algo que parece ser más que un evento fortuito, sino cosas del destino.

Un hombre estadounidense contó que se salvó de morir aplastado gracias a una llamada de su novia, quien le pidió que buscara la cartera que dejó en su casa. Como un tierno enamorado, él no dudó en cumplir con la solicitud de su chica, así que salió del asiento de conductor de su carro y se regresó a su vivienda para buscar lo encomendado.

Cuando el hombre volvió a su vehículo, este estaba aplastado con una gigantesca roca, es decir, que si él hubiera estado en el carro, hubiera muerto.

El caso es tan inédito, que fue publicado por distintos medios de comunicación, entre estos, La Vanguardia, que expuso parte de las declaraciones del hombre a la emisora de televisión KCAL-TV.

“Se comunicó conmigo y me dijo: ‘Ei, busca la cartera que dejé en casa’”, relató el sujeto, de nombre Mauricio Henao, precisando que todo ocurrió el 10 de enero de 2023 Malibú, California.

En cuestión de minutos, él escuchó el fuerte impacto, mientras estaba en la casa buscando la cartera de su novia. Al salir, lo que vió lo dejó en shock. Toda la parte superior del carro quedó destruida.

“Sentí la piel de gallina porque si no hubiera sido por esa llamada telefónica, probablemente habría muerto… Los parabrisas terminaron rotos y el chasis todo retorcido”, expresó.

Agradecimiento por no morir aplastado

El incidente dejó en el sujeto un enorme agradecimiento por no morir aplastado De inmediato, llamó a su novia para contarle y agradecerle.

“Yo le dije a ella: ‘Gracias por justo haberme llamado (por lo de la cartera), salvaste mi vida’. Simplemente me encontraba sorprendido y agradecido. Di las gracias por tener un día más”, reflexionó.

Una lección que aprendió es que no volverá a dejar su carro en ese lugar, ya que es una ladera propensa a deslizamientos de tierras y desprendimiento de rocas.

“Quedé bastante conmocionado. Sinceramente, no creo que estacione de nuevo aquí después de esto. Me dejó un poco traumado toda esta experiencia”, manifestó. Incluso, pensó en su buena suerte y de probar si gana la lotería. “Si tengo tanta suerte, quizás debería jugar a la lotería ahora mismo, porque esto sí que es tener suerte, me parece”.