Esta es la planta que ahuyenta rápidamente los mosquitos y moscas de tu hogar

Tras la llegada de la primavera, los mosquitos y las moscas comienzan a hacer un problema más cotidiano al propagarse por todo el hogar. Independientemente del horario, estos insectos merodean por los espacios, listos para morder o transportar bacterias a nuestros alimentos.

Para combatir ambos insectos, expertos recomiendan acudir a una planta aromática con propiedades únicas: no solo repele a las moscas y mosquitos, sino que también perfuma el ambiente y aporta una sensación de frescura agradable al olfato de cualquier persona.

¿Cuál es la planta que es ideal para ahuyentar mosquitos y moscas del hogar?

El ejemplar del que hablamos es la citronella, conocida también como hierba del limón. Según los expertos, la citronella cuenta con todos los requisitos para exterminar y ahuyentar insectos de estas características, gracias a su fragancia. Además, se trata de una planta bastante elegante que puede ornamentar cualquier rincón de la casa, por lo que no solo estarás ahuyentado plagas sino que también servirá de un adorno natural y ecológico para tu espacio.

En la actualidad, la citronella se usa para preparar repelentes caseros que son igual de efectivos, e incluso más, que los productos comerciales. Un claro ejemplo de ello son las velas aromáticas de esta planta, que con tan solo prenderla repelerá a las moscas y mosquitos que reinan en tu sala de estar, baño y cocina. También podemos encontrar inciensos fabricados con esta fragancia o aromatizadores.

Y si no quieres o no tienes tiempo para preparar trucos caseros o gastar dinero y solo cuentas con la planta en tu casa, tendrás la ventaja de que es un ejemplar resistente, por lo que no deberías preocuparte por el mantenimiento de esta especia. Según expertos en jardinería, la citronella puede sobrevivir en una variedad de condiciones climáticas, solo garantizándole riego regular y exposición al sol. De esa forma crecerá sin problemas, ornamentará tu vivienda y repelerá moscas y mosquitos.