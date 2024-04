Viral reacción de una madre cuando vio el tatuaje en todo el brazo de su hijo

La mujer no aguantó el llanto al ver el tatuaje de su hijo (Foto: Captura de TikTok @marcos.maidanaa1)

El tatuaje es un modo de expresión cada vez más común en las personas de la sociedad actual. Es una forma de expresión que culturalmente muchos ya están aceptando como normal y que ya no están supeditadas al ámbito carcelario o de la calle. Sin embargo, aún hay quienes se escandalizan cuando ven a alguien con muchos diseños impresos en su piel, tal como la madre de la historia en este espacio.

Un joven mostró en TikTok un video con el que captó la reacción de su madre cuando vio que tenía todo el brazo tatuado. A través de su cuenta @marcos.maidanaa1, el chico compartió en la citada red social el momento cuando va llegando a su casa con su tatuaje nuevo, que ocupaba todo su brazo.

“Mi madre no sabe que me he tatuado y ahora vamos a ver la reacción que tiene”, dijo el joven., mientras enseñaba ante la cámara su brazo completamente cubierto con un plástico para evitar infecciones durante las primeras de su nuevo tatuaje.

Aunque su mamá, también tenía un tatuaje en el hombro y otros más pequeños en otras partes del cuerpo, ella no pudo dejar de lamentar cuando lo ve a él con su tatuaje.

“Qué hiciste?”, exclamó la mujer, quien enseguida intentó golpear a su hijo con un trapo que tenía en las manos. La fémina no aguantó las ganas de llorar y al mismo tiempo le preguntaba a su hijo por qué se lo hizo y se quejaba diciéndole que así no podría conseguir empleo.

“Pobre mami”, expuso el chico.

Opiniones por la reacción de la mamá ante el tatuaje

Los usuarios de TikTok se pronunciaron en la sección de comentarios del video compartido por @marcos.maidanaa1. Muchos cuestionaron la actitud de la mujer, considerando que ella también tiene varios tatuajes.

Hay quienes opinaron que por tener tatuajes, la señora ha debido ser comprensiva ante la decisión de su hijo, aunque otros la entienden, aseverando que precisamente porque ella tiene tatuajes, sabe que eso pueden llegar a ser un obstáculo en el mundo laboral, motivo por el cual, lamentó lo que hizo su hijo.