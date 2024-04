¿Ha sido imposible quitarte las manchas oscuras? Cuidado porque podría ser resistencia a la insulina

Si ocupaste mucho tiempo, dinero y esfuerzo en quitar las manchas oscuras de tu piel y a pesar de todo, estas no se quitan, debes tener cuidado, porque podrías estar padeciendo de resistencia a la insulina.

La insulina es la hormona secretada por el páncreas y es la que se encarga de regular los niveles de azúcar en la sangre. Por tanto, según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, la resistencia a la insulina es una patología que se produce cuando las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a la insulina, motivo por el cual no se puede absorber la glucosa de la sangre fácilmente. Por eso, el páncreas produce más insulina para ayudar a que la glucosa sea absorbida por las células, esforzándose así para mantener un nivel normal de azúcar en el organismo.

La resistencia a la insulina también se conoce como prediabetes, ya que los niveles de azúcar en sangre son altos, pero no tanto como para catalogarlo como diabetes. Si la persona no se trata con buena alimentación y/o medicamentos, la prediabetes puede convertirse en diabetes.

¿Por qué la resistencia a la insulina causa manchas oscuras en la piel?

archivo

Uno de los síntomas de la resistencia a la insulina es que la persona presenta manchas oscuras en la piel. Por lo general, estos parches oscuros salen en la parte posterior del cuello, en las axilas y en la ingle.

Healthline explicó que estas manchas oscuras por la resistencia a la insulina se conocen como acantosis nigricans.

El citado medio refiere que hay expertos que creen que las manchas aparecen por la acumulación de insulina dentro de las células.

Si eres de los que ha hecho todo tipo de tratamientos estéticos para quitar las manchas de tu piel y estas no han desaparecido, entonces podrías estar en el segmento de la población con resistencia a la insulina. De ser así, en vez de atacar la parte externa para quitar superficialmente las manchas, hay que atacar la raíz que es equilibrar los niveles de insulina y de azúcar en la sangre.

Factores de riesgo y cómo tratar la resistencia a la insulina

La resistencia a la insulina, por lo general, es asintomática. Hay quienes la tienen durante años y no saben, por lo que los médicos ven como buena señal cuando se manifiesta con síntomas como náuseas, fatiga y dolores de cabeza, ya que de esta forma, da señales de advertencia de que hay que cuidarse para no llegar a una diabetes.

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases precisa que los factores de riesgo de la resistencia a la insulina son el sobrepeso, ser mayor de 45 años, que los padres o hermanos tengan diabetes, pertenecer a uno de los siguiente grupos étnicos: afroamericano, nativo de Alaska, indio americano, asiático americano, hispano/latino, nativo de Hawaii o americano de las islas del Pacífico.

Otros factores de riesgo son la inactividad física, presión arterial alta, niveles anormales de colesterol, historial de diabetes gestacional, de enfermedad cardíaca o accidentes cerebrovasculares o síndrome de ovario poliquístico.

La buena noticia es que la resistencia a la insulina es controlable. Los niveles de insulina y azúcar pueden nivelarse, eliminando de la dieta las harinas y los azúcares, comiendo mucha proteína, frutas y vegetales.

Sin embargo, las frutas con mucha azúcar deben eliminarse, tales como el mango, las uvas, la piña, la remolacha y el zapote. Además, se aconseja hacer ejercicio. Si a pesar de cumplir con todo esto, los niveles no se equilibran, hay que acudir al médico para que recete medicación.