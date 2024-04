Con esta técnica coreana podrás tener una piel de porcelana

Las coreanas se caracterizan por su piel de porcelana, por lo que muchos se preguntan ¿Cuáles son sus técnicas para lucir un cutis radiante y lozano? En este espacio te explicaremos el paso a paso de su método.

El tema lo presentó el portal Mejor con Salud, que explicó que el procedimiento de belleza de las coreanas y coreanos se basa en el layering, que consiste en usar primero los productos más suaves e ir pasando a los más pesados.

Como todo proceso de cuidado de la piel, es una técnica que requiere persistencia para ver resultados, por lo que hay que mantener su aplicación con el paso del tiempo.

Paso a paso para una piel de porcelana

Una herramienta fundamental para las coreanas es una limpieza profunda del cutis.

El citado medio reseñó que para aplicar la técnica coreana en función de una piel de porcelana hay que aplicar 10 pasos en el cuidado facial y son los siguientes:

1. Limpia con aceite: es uno de los pasos más importantes y consiste en limpiar el rostro con productos de aceites naturales, no sólo limpia cualquier residuo, sino que hidrata y relaja. Recomiendan la marca coreana DearKlairs, que tiene un limpiador a base de aceite de frijol, muy suave para todo tipo de piel, también el limpiador en aceite CeraVe o el Isdinceutics de Isdin. Estos productos se aplican con masajes circulares y se retiran con agua. Se pueden usar una o dos veces al día.

2. Lava con agua: el siguiente paso es usar limpiadores faciales a base de agua. Pueden conseguirse en forma de gel o espuma. Se aconseja la espuma de CeraVe, el gel de Neutrogena Hydro Boost o el de Hada Labo. Se aplica sobre el cutis húmedo y se quita con agua.

3. Exfoliar: este paso es para quitar las células muertas. Están los exfoliantes físicos o mecánicos que son las cremas con gránulos, y los exfoliantes químicos que son los que contienen ácidos, estos últimos son más suaves. De los primeros, se propone Nivea y la marca coreana Skin Food. De los segundos, Paula’s Choice. La exfoliación se hace una vez a la semana y en pieles grasas pueden ser dos veces.

4. Tonifica: el tónico es de uso diario y regula el pH del cutis, es “un paso de transición entre la limpieza y la nutrición”, y prepara la piel para absorber mejor los nutrientes. Se aplica con algodón o con leves golpecitos con los dedos. Algunos tónicos recomendados son el Thayers, la marca ANUA y DearKlairs.

5. Esencias: este paso es clave en la rutina coreana y se hace a diario, pues hidrata y da luminosidad al rostro. Entre las recomendadas se encuentran COSRX, Beauty of Joseon y Filorga.

6. Sérums y ampollas: estos disminuyen las arrugas y las manchas. Hay para cada tipo de piel. Una buena alternativa de sérums son Florence, el Garnier y el Mizon; mientras que de ampollas, están las Isdinceutics de Isdin.

7. Mascarillas: deben aplicarse según el tipo de cutis. La técnica coreana usa las mascarillas de hoja o lámina, que están hechas de un tejido de algodón impregnado en un líquido con nutrientes. Una buena opción es el set de la marca asiática Eunyul y las de Garnier. Se pueden aplicar una o dos veces a la semana, dejándola actuar entre 10 a 20 minutos.

8. Cuidado del contorno de los ojos: en esta parte del rostro, la piel es más fina y delicada. Hay que buscar cremas específicas para esta área, ya que merecen un cuidado distinto por su delicadeza. Los productos para esta parte del cutis hidratan y reafirman. Se aconseja la Vichy Mineral 89, la marca coreana Mizon, así como los parches de gel y enriquecidos con nutrientes. Se pueden usar una o dos veces al día. Para aplicar, se echa en el dedo y se dan ligeros golpecitos en el contorno de ojos. Se deja actuar durante 15 ó 20 minutos y se quita.

9. Hidratación: se aplica diariamente una crema con una textura más densa para sellar la humedad de los productos anteriores. Se debe elegir la que sea acorde al tipo de piel. Una buena opción, es la Advanced Snail 92 de COSRX o la L’Oréal Paris Revitalift para la noche.

10. Protector solar: este paso no debe faltar cada día porque el sol produce arrugas y mancha la piel. Si no se hace, se echa por tierra lo que se ha hecho con los demás productos. Hay que usarlo según el tipo de piel, ya sea en crema, en spray o como base de maquillaje. Algunas marcas recomendadas son Garnier o Isdin, la coreana Thank You Farmer o Skin 79. Hay que aplicarlo todas las mañanas y reaplicarse cada dos horas.