“Soy única”, la mujer con las piernas más largas del mundo cuenta su historia

Desde hace cuatro años, la estadounidense Maci Currin tiene el récord como la mujer con las piernas más largas del mundo. La joven de 21 años es viral en TikTok, donde muchos quedan asombrados por los videos donde ella muestra orgullosa su estatura.

The Mirror publicó que la joven, residente de Austin, Texas, tiene unas piernas que miden 53,3 y 52,8 pulgadas. La chica mide 6 pies y 10 pulgadas. Aunque actualmente, su estatura la hace sentir única y es un aspecto que la hizo famosa ante el mundo, Currin contó que no siempre se sintió contenta por eso.

Según el citado medio, la estadounidense relató que cuando era niña sus compañeros de la escuela la atacaban por su estatura. Era una estudiante de primaria, pero siempre la confundían con una alumna de secundaria.

“Hubo un caso en el que estaba jugando en el patio de recreo (creo que estaba en segundo grado) y alguien me preguntó si era un estudiante de secundaria debido a lo alto que era… En ese momento odiaba mi altura porque era lo único por lo que los niños podían atacarme, pero la mejor ventaja tendría que ser que nadie es como yo. Soy única. La gente a menudo me dice: ‘Tú eres tan grande’, ‘Hermosa, ¿Eres modelo?’ Como mujer de 6′10, mi trabajo es empoderar a otras mujeres altas”, expresó Currin.

La mujer con las piernas más largas del mundo y reacciones encontradas

Maci Currin se muestra con orgullo en sus redes sociales como la mujer con las piernas más largas del mundo, posa ante la cámara y baila ante sus miles de seguidores.

Los usuarios que le comentan tienen reacciones encontradas. Hay quienes resaltan su hermosura y otros critican su apariencia.

“Recibo muchas reacciones encontradas, pero eso es de esperarse… Si alguien va a odiar, odia porque no entiende. También me llaman como personajes de películas de terror, como Slenderman. Siempre he sido más alto que todos desde el preescolar. Siempre he sido un líder por encima de todos”, afirmó Currin.

El único inconveniente que Currin ve en su vida cotidiana debido a su altura es cuando tiene que agacharse para pasar por las puertas o al momento de estar en citas, ya que a muchos hombres les avergüenza besarla en público por todo lo que ella tiene que inclinarse estando de pie.

“Actualmente no tengo ningún interés en tener citas, pero todas las veces que he salido, especialmente con hombres que son mucho más bajos que yo, me he sentido mal. Como si estuvieran casi avergonzados de mí”, manifestó.

Sin embargo, Currin disfruta ser la mujer con las piernas más largas del mundo y no se esconde, sino que vive al máximo este aspecto que la hace ser única.