Fanática aseguró que Karol G “le hizo brujería” durante su concierto en Caracas

“Es una bruja y una bruja muy mala, tiene un pacto”, aseguró la joven que explicó “el supuesto objetivo de la colombiana en sus presentaciones”.

A través de su cuenta de X, la joven creó una serie de publicaciones en donde explicó cómo llegó a la conclusión de que la colombiana le hizo brujería., esto durante un concierto realizado en Caracas, Venezuela.

“Hola, quiero consultar algo y hacer una denuncia pública sobre Karol G. Resulta que fui al concierto de ella, me encontraba en primera fila y en una de esas vi que Carolina me miró fijamente durante dos segundos. No era cualquier mirada, sino una mirada fea, fúnebre”, comenzó relatando la usuaria en la red social X.

El hilo de la mujer se extendió con detalles precisos y la venezolana ha asegurado que le pasaron muchas cosas extrañas desde ese día; por eso decidió “hacerse una limpia” con una bruja blanca, para sacarse las malas energías

Siguió contando que la bruja le habría confirmado lo de la brujería, pues la colombiana tiene un pacto con el Diablo.

“No sé cómo explicar bien este suceso, sé que me tacharán de loca, pero juro que ahora sí estoy descifrando su mirada maquiavélica hacia mí para ese entonces y me hizo una transferencia negativa de almas. Todo me está saliendo mal desde ese día, y no me parece coincidencia. Tengo una firme teoría de que esta cantante en auge está metida en cosas muy raras y exijo que me devuelvan mi dinero. Ella hace conciertos para transferirle sus malas energías a la gente, es bruja, una bruja mala. Y quería advertirles porque estoy en camino a hacerme una limpia”, afirmó.

Momentos después aseguró que la bruja blanca le confirmó lo de la brujería. “Me acaba de decir que efectivamente ella me tenía envidia y por eso, me echó esa mirada”, dijo después.

“Al ser una persona famosa es más difícil hacerse una buena limpieza, ya que estas tienen un contrato de almas pactado y por eso, llegaron a donde llegaron. Necesito hacer un par de cosas para poder librarme de esto, pero bueno. Saldré de esta. Moraleja: La envidia puede venir de cualquier persona. No se confíen”, afirmó la joven.

Su teoría que cientos de usuarios calificaron de “alocada” se ha vuelto viral en redes sociales. Muchos le dan razón, otros aseguran que la dama solo quiere publicidad y llamar la atención.