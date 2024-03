La viral reacción de una joven cuando se entera de que su amiga besó a su hermano

TikTok se ha convertido en un espacio, donde muchos cuentan sus experiencias, desde las más divertidas, hasta las más curiosas, ocurrentes, dramáticas y conmovedoras. En este espacio, presentamos el caso viral de tres amigas españolas porque dos de ellas revelaron que una besó al hermano de la tercera, la reacción de ésta última es muy comentada.

El momento lo compartió una de las chicas a través de su cuenta @inesaraujo_ en la plataforma china. En la grabación se aprecia cuando la joven se entera que su hermano se besó con una de sus dos amigas, es decir, de las amigas de ella.

“Una de nosotras se lío con el hermano de alguna de aquí”, dijo una de las jóvenes, a lo que luego prosiguió un gran silencio. Fue allí cuando la hermana del chico en cuestión se percató de que se trataba de ella y de su consanguíneo, por lo que enseguida le reclamó a quien besó a su hermano.

“Te mato Marina eh. ¿Te has liado con Juan?”, dijo la chica. Aunque las otras dos no dijeron nada, sus sonrisas le dieron una respuesta y fue allí que la jovencita gritó: “¡¿Qué?! ¿Marina, te has liado con mi hermano? ¡¿Qué?! ¿Cuándo? ¿Marina?”.

Las otras dos no dejaban de reírse, y Marina le asintió con la cabeza respondiéndole que sí, mientras tanto, la hermana de Juan sólo estaba impresionada y molesta por la situación, pues nunca sospechó de que su hermano hubiera estado en romance con alguna de sus amigas.

En España, el término “liarse” o “liar” significa que se quedaron hasta muy tarde, que dura en el tiempo, también puede significar el acto de acariciarse y besarse sin llegar a una relación.

Reacciones por la viral revelación

Las reacciones abundaron rápidamente en el video de @inesaraujo_, donde unas personas apoyaron a Marina y otros a la hermana de Juan. La publicación superó el millón de vistas.

“Esas son las amigas que debería tener mi hermana!”, “vaya amigas”, Pero y ¿Qué pasa por liarse con su hermano?”, “Amiga sal de ese ‘grupo de 3′”, “no le dijeron nada”, “la del medio no podía aguantar más el chisme dentro 😂😂 me encantan la miradas”, “el hermano viendo esto”, “ahora entiendo por qué mi hermana no me presenta a sus amigas”, fueron algunos comentarios.

El caso pone en evidencia las situaciones que ocurren entre amigos. Hay quienes ven el caso como algo divertido, pero otros destacan que también podría interpretarse la falta de lealtad de las jóvenes para con la hermana de Juan, ya que no le habían dicho que una de ellas besó a su hermano.