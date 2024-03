VIDEO. ¡Se retracta! Influencer asegura que ella no dijo que “odia la capital”

“A ustedes les gusta el chambre”, dijo Deanna Melillo asegurando que “tergiversaron” sus declaraciones. “Muchos piensan igual que yo, pero no tiene los… de decirlo”.

Deanna Melillo realizó un video hace unos días en el que se le veía llorar porque no encontraba un lugar para comer.

En sus declaraciones dijo que odiaba la capital y que prefería estar en su pueblo, “Puerto Barrios”.

Su video generó polémica en redes sociales, muchos le dijeron que “si tenía hambre se bajara, comprara tortillas y un aguacate y comiera”. Tras los miles de comentarios, ella decidió hacer un segundo video en el que explica que ella no dijo que “odiaba Guatemala”.

“Miren donde estoy, en el tráfico estoy, yo amo Guatemala, jamás dije que el país en sí no me gustaba, pero prefiero Puerto Barrios que la capital, porque no se tienen que pagar parqueos, porque no hay tráfico. Se estresa uno, obviamente uno llora, se que no soy la única que ha llorado, uno llora porque no ha legado a su destino, porque no ha comido. Yo estaba bien frustrada porque no he comido, y uno que no ha comido se pone de mal humor”, manifestó.

Agregó que a la gente le gusta el chambre, por eso “tergiversaron” sus declaraciones.

Usuarios molestos le dijeron que “se levantara temprano, que preparara su comida”.

“Bienvenida a la capital, trabajo y no me queda tiempo de comer, eso es diario, pero no lloro. También soy mamá, ama de casa tengo que hacer oficio, ver tareas, mucho ánimo hay que trabajar la fortaleza”, agregó un cibernauta.

Mientras unos le recalcaron lo que dijo, otros se identificaron con ella.

Melillo, es creadora de contenido de origen estadounidense radica en Guatemala desde hace varios años y viven con su pareja y su pequeña hija.