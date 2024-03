El viral intento de soborno de estudiantes a su profesora

Por una buena clasificación, muchos estudiantes están dispuestos a hacer lo que sea, y más cuando esto les asegura el puesto o cupo soñado en alguna institución. Los esfuerzos son diversos, desde estudiar al máximo hasta sobornos a los docentes, tal como mostró una profesora española en redes, haciéndose viral.

La educadora compartió que un grupo de alumnos trató de sobornar para que les subiera la nota y su relato se hizo viral por medio de su cuenta @Mariaj_hr en la red social X.

“Y por estas cosas mi trabajo es maravilloso: llegar al aula y encontrarte esto de parte de dos alumnos/as”, escribió la educadora, junto a una foto del fajo de billetes que le ofrecieron sus estudiantes y de la carta en la que ellos explicaron el motivo del dinero.

La misiva escrita a mano dice: “Estimada María Jesús, te proporcionamos con la iniciativa de que nos subas un punto en la media este fajo de 1.900 euros”.

Reacciones por el viral soborno

Las reacciones no se hicieron esperar en la publicación de la docente, hecha el pasado 13 de marzo. Hasta el momento, tiene 3,4 millones de visualizaciones, más de 25 mil ‘me gusta’, mil compartidos y cientos de comentarios.

“Espero que cogieras el dinero y les enseñes el examen con un 0. Y en tu cuaderno un 10. A ver qué reacción tienen”, “estas chicas tienen claro cómo funciona el mundo. Tendrán éxito en lo que se propongan”, “no se puede ser tan rata de no llegar a 2000. Qué menos”, fueron algunos comentarios.

Y por estas cosas mi trabajo es maravilloso: llegar al aula y encontrarte esto de parte de dos alumnos/as pic.twitter.com/msBQy5PgsS — Nefelibata (@Mariaj_hr) March 13, 2024

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de la madre de una de las estudiantes, quien dijo en la publicación de la profesora: “Ángela es mi hija y acabo de enterarme de esto, el dinero obviamente me lo ha cogido de la cartera. Te he escrito por privado para que gestionemos la devolución. Gracias, María Jesús”.

Muchos le comentaron a la mamá y su escrito también se hizo viral.

Al final, por la abrumadora respuesta de miles de seguidores, @Mariaj_hr aclaró que los billetes eran falsos.

“Por favor, que me estoy desorinando con las notificaciones que tengo. Espero que sepáis que son evidentemente: FALSOS JAJAJAJAJA… Bueno yo creo que me he pasado ya el juego como profesora. Procedo a la prejubilación”, expuso la docente.

Indicó que uno de los que ideó la viral publicación fue el usuario @Angxlzg, por lo que invitó a la comunidad de X a escribirle a este, ya que “me tenéis el móvil fundido desde ayer”.