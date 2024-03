“No sabía que estaba mal”, estudiante de odontología descubrió que siempre limpió mal sus dientes

Un joven estudiante de odontología compartió en TikTok que cuando comenzó a estudiar esta carrera fue que se dio cuenta que toda su vida estuvo limpiando mal sus dientes.

“No sabía que estaba mal”, dijo el universitario sobre su viejo procedimiento de cepillado, por lo que que expuso varias prácticas que, en general, la gente asume como normales al momento del aseo bucal, pero en realidad, son hábitos que van en deterioro de la salud.

A través de su cuenta @carlosgon_ en la plataforma china, el estudiante de nombre Carlos indicó como primer punto, la creencia de que hay que lavarse los dientes justo después de comer, precisando que esto está mal, y que lo ideal es esperar 30 minutos para cepillarse.

“Tenemos un pH en la saliva que es neutro y cuando comemos se vuelve ácido. Ese ácido es perjudicial para nuestro esmalte y si nos los lavamos después de comer, repartimos ese pH ácido por todos los dientes”, explicó.

Detalló que otro error común es cepillarse muy fuerte, ya que esto daña el esmalte y las encías. Otra cosa que hay que eliminar es el mal hábito de morder y apretar los dientes durante momentos de nervios o ansiedad, ya que esto produce desgaste.

Por último, el estudiante de odontología, expresó que se dio cuenta que siempre usó demasiada crema dental en el cepillo y destacó que la cantidad no influye en la calidad del cepillado.

Reacciones por el aseo correcto de los dientes

El video de Carlos explicando sobre la forma correcta de limpiarse los dientes generó más de un millón de vistas y miles de reacciones en TikTok, donde muchos se sintieron identificados, además le pidieron otros consejos.

“¿Por qué los dentistas no nos dicen lo de esperar 30 minutos antes de lavarlos?”, “¿Es cierto que no hace falta echarle agua a la pasta de dientes? Es que se lo vi a una chica que decía que si era muy líquido era como no hacer nada”, “me hubiese gustado que un dentista me hubiese dicho que no tenía que cepillarme fuerte, pero ahora es tarde y abajo tengo desgaste de encía exagerado”, fueron algunos comentarios.

Alguien expuso: “En todas me siento identificado 😂😳 y durante cuánto tiempo te los tienes que lavar? y cuántas veces?”, a lo que Carlos contestó: “Después de cada comida durante dos minutos en total 30s por lado (hay 4)”.