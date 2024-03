VIDEO: Usuaria de TikTok decidió contar los beneficios que ha tenido por ser bella

“Cuando uno es bonito tiene “pretty privileges”. No tengo amores imposibles, es muy probable que nunca en tu vida hayas pagado una cuenta de restaurante”, afirmó la joven que generó polémica con sus declaraciones.

TikTok es una plataforma que le da la oportunidad a los usuarios de compartir cualquier actividad del día, ya sea fotografía o video, mismos que si son del agrado de la comunidad, de inmediato tienen un gran alcance.

Aprovechando esto, la usuaria @barbiebellaca decidió contarle al público que ella, solo por ser bonita tenía muchos beneficios, aunque no todo en su vida había sido color de rosas. Muchas chicas apoyaron su versión, en tanto otras personas la criticaron y tildaron de presumida.

“Ni siquiera sabes lo precios de las cosas wey, es muy probable que nunca en tu vida hayas pagado una cuenta, tipo en un restaurante y mucho menos en un antro, o sea yo la neta no tengo ni idea de cuánto cuestan las botellas en los antros wey”, dijo mientras estaba recostada en una cama.

Asimismo, aseguró nunca haber tenido problema con los trabajos y pues siempre que deja un empleo, ya tiene otro.

También mencionó que nunca ha tenido un “crush” es decir, un amor platónico porque todos los hombres en los que se fija también se fijan en ella, por lo cual ese término le parece extraño, pues aseguró que ella no tiene imposibles.

“Siempre te quieren ayudar a todo, vas caminando y se te cae algo y la gente, luego luego te ayuda wey o si vas a pasar, siempre te dan el paso, siempre te dan el asiento, en general la gente siempre es como muy condescendiente contigo, siempre están dispuestos a ayudarte y les gusta ayudarte”, dijo.

“¿Acaso no salís con amigas? Ahí cada quien paga sus cosas”, “Yo hasta hace poquito descubrí que los refrescos en el antro los cobran”, “Amo salir y regresar con mi mismo dinero”, “Aquí me vengo enterando que no tengo ¡ni topaba los Pretty privileges!”, “Pero no uses filtro pues, si muy bonita”, “Es una etapa en la vida, después pasa”, son algunos de los comentarios.