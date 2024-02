Inédito: joven tuvo una erección de 18 horas por dengue

La uretra se encuentra en un lugar que no corresponde en el pene. Esto hace que los hombres no puedan mantener una erección. También deben orinar sentados Foto: Tumblr. Imagen Por:

Los médicos reportaron un caso inédito de un síntoma nunca antes visto de dengue. Se trata de un adolescente de 17 años, que tuvo una erección durante 18 horas por un cuadro de esta enfermedad febril.

El caso lo reseñó Mejor con Salud en base a lo notificado en la revista Urology Case Reports, que precisó que fue un paciente de Burkina Faso en África.

Al joven lo hospitalizaron en el servicio de nefrología del Centro Hospitalario Universitario Yalgado Ouedraogo por una condición grave de dengue. La infección le produjo una necrosis tubular isquémica y pigmentaria, lo que significa que las células de sus túbulos renales estaban muriendo, impidiendo así el normal funcionamiento de sus riñones.

Lo inédito del caso es que el adolescente tuvo una erección mientras lo atendían y la misma no se atribuyó a estimulación sexual. No tenía dolor y surgió espontáneamente, aunque no era completa, ya que había cierta flexibilidad en su pene.

El chico estuvo con su pene erecto durante 18 horas, siendo diagnosticado como un priapismo arterial secundario por el dengue. El priapismo es una condición caracterizada por la erección total o parcial del pene durante tiempo prolongado. Un hombre con priapismo puede durar desde cuatro horas o más y no es por excitación sexual. Es muy doloroso, pero en el caso del adolescente africano, él no tenía dolor.

Para aliviar al joven, los médicos le indicaron bolsas con hielo en el perineo, en sus testículos y en el ano. Su erección cedió totalmente después de las 48 horas.

El joven recibió chequeado durante los siguientes meses, y no tuvo secuelas por el priapismo que sufrió por el dengue. Sus erecciones eran normales.

¿Por qué el dengue produjo una erección prolongada?

Mejor con Salud dice que según los médicos que atendieron el caso del adolescente, su erección prolongada por dengue pudo haberlo sido porque con esta infección se producen pequeñas hemorragias en distintas partes del cuerpo, lo que pudo ocasionar que la sangre se acumulara en el pene.

Además, la viscosidad de la sangre puede cambiar haciendo que la circulación sea más fluida y aumente en el miembro viril.

Los medios que trataron el caso se inclinan más por hipótesis de las pequeñas hemorragias que por el cambio de viscosidad de la sangre, ya que de haber sido la segunda, el paciente hubiera tenido dolor.