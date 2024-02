Los mejores perfumes para ir al trabajo en esta temporada

La fragancia juega un papel fundamental en el éxito de un 'clean girl look' | (Jessica Ticozzelli/Pexels)

Los perfumes que usamos son una parte muy importante de como nos presentamos ante el mundo. Es por esto que uno de los ambientes que más se toma en cuenta a la hora de elegir un perfume es la oficina.

La fragancia que usamos para ir a la oficina no solamente debe ser de nuestro agrado y mostrar nuestra personalidad, sino que además debe cumplir con otros requisitos, como que no sea demasiado fuerte para no abrumar. También deberá ser duradera en la piel ya que las jornadas laborales suelen ser largas, y tiene que ofrecer un toque de elegancia y sobriedad.

Para esta oportunidad, hemos preparado una lista con las mejores opciones para usar en la oficina en este 2024:

Aqua Allegoria Forte Nerolia Vetiver de Guerlain

Este eau de parfum es ideal para trabajar gracias a su aroma único. En su sitio web, Guerlain lo define como “un neroli radiante de luz, envuelto en la generosidad de un untuoso acorde de higo, la calidez del vetiver y las notas almendradas del haba tonka”.

Narciso Rodriguez Eau de Parfum For Her

Este producto es ideal para las personas que prefieren los aromas florales y amaderados. Lanzada en 2006, la fragancia cuenta con rosa y durazno como notas de salida; almizcle y ámbar son las de corazón; mientras el pachulí y sándalo son las notas de fondo.

LoveMe de Tous

Las amantes de los perfumes tiernos y suaves que a la vez son dinámicos podrán aprovechar este eau de parfum con pomelo rosa, pimienta rosa y lichi como notas de salida; peonía firbest, rosa centifolia, pétalos de jazmín como notas de corazón y cedro, acorde cashmere, mousse cristal como notas de fondo.

Miss Dior Rose N’Roses de Dior

Por último, si buscas un aroma fresco, chispeante y vibrante, tienes que elegir esta eau de toilette que “encarna la abundancia floral de los campos de rosas de Grasse”, de acuerdo a Dior en su ciberpágina. La marca afirma que la profusión de rosas francesas de Miss Dior Rose N’Roses está refrescada “por una cáscara de bergamota y acentuadas por las notas de almizcle blanco y de pachuli”.