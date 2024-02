Los mejores perfumes gourmand que no son empalagosos

Si eres fanática de las fragancias, es probable que ya te hayas cruzado con el término de perfumes gourmand. Y es que estos se tratan de productos que se caracterizan por tener notas olfativas que recuerdan a alimentos y postres dulces.

La palabra gourmand proviene del francés y significa gourmet o amante de la buena comida. Estas fragancias suelen evocar la sensación de estar rodeado de deliciosos aromas de repostería, chocolates, vainilla, caramelo, almendras, miel, entre otros.

Ante esto, los perfumes gourmand tienen un toque femenino, elegante y duradero que transmite una sensación golosa y tan irresistible como apta para cualquier momento. A continuación, te dejamos algunas de las mejores opciones.

MMMM… de Juliette Has a Gun

Se trata de un perfume dulce, goloso e irresistible que nos invita a vivir una experiencia única, a conocer placeres ocultos y a sucumbir a lo prohibido.

Prada Candy

Prada Candy es la seducción en una botella. En una explosión extravagante de rosa y dorado, Prada Candy se aventura al lado salvaje de la vida, siendo una fragancia elegante y glamurosa.

Boss The Scent For Her de Hugo Boss

Boss The Scent For Her de Hugo Boss es una fragancia gourmand para mujeres que cautiva. Es dulce pero no empalaga y resulta muy ligera y sexy, perfecta para causar impacto a donde quiera que se vaya.

Lancôme La Vie Est Belle Eau de Parfum

Lancôme La Vie Est Belle Eau de Parfum es una conjunción de aromas donde el exquisito acorde de iris se entrelaza con las vibrantes notas terrosas de pachulí, la sensual vainilla y el dulce azúcar hilado.

Angel es un Eau de Parfum de Mugler

Este perfume es innovador porque inaugura la categoría de fragancias golosas. Su fragancia combina el poder del pachulí con el dulzor adictivo del praliné, los frutos rojos y un envolvente acorde de vainilla.

I Want Choo Forever de Jimmy Choo

Este ejemplar de la casa de Jimmy Choo fue lanzado en 2020 y desarrollado por Antoine Maisondieu, Louise Turner y Sonia Constant. Resalta por su construcción de aromas alrededor del hipnótico y fascinante lirio de araña roja que combina notas frutales y chispeantes con otras más cálidas.