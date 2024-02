VIDEO. ¿Taylor Swift es la reencarnación de una sacerdotisa?

Resurge en X la teoría de que Swift es una bruja o la reencarnación de la sacerdotisa Zeena Lavey, hija del fundador del primer templo satánico. ¡El parecido es sorprendente!

¿Taylor Swift es la reencarnación de una sacerdotisa?

La extraña teoría trae a los fans y no fans de Swift pensando si es cierto o no.

Todo comenzó cuando en 1965 Anton LaVey creó la iglesia satánica. El mismo escribió la biblia satánica, lo que hizo que lo consideren el papa negro o el papa del diablo, pero en 1963, antes de crear la iglesia satánica, Anton tuvo una hija, Zeena LaVey, la cual vivió su vida como una satánica, ya que como su familia era satánica así la criaron.

Tanto así, que ella fue la mayor sacerdotisa de la iglesia satánica, por ser la hija del líder de la iglesia satánica, toda la iglesia satánica

Mientras ella fue líder de la iglesia, ella cometió actos de magia negra, actos para que su alma reencarnara en varias personas. Una de esas personas, se cree que es Taylor Swift y tiene sentido, ya que al ser famosa varias personas volverían a seguir el satanismo.

¿Taylor Swift es la reencarnación de una sacerdotisa?

¿Qué tiene que ver Taylor Swift con Zeena LaVey?

Bueno, para empezar, Taylor nació en 1989, incluso tiene un álbum llamado así. Recordemos que Zeena fue la portavoz y la sacerdotisa entre 1985 y 1990, pero se cree que en 1989 hizo un pacto con el diablo en el que supuestamente se dividiría en 3 tres personas que compartieran su alma y su físico para ser siempre joven, comunicar y mantener esta información.

Es impresionante como Taylor Swift, desde el principio de su carrera, tuvo mucho éxito.

En 2009, cuando Swift inició su carrera, ella era la niña buena, que tocaba música country con su guitarra. Pero cuando ganó su primer VMS, Kayne West la humilló ante todos, diciendo que ese premio lo merecía Beyoncé, a quien la acusan de ser una de las líderes Illuminati.

Pero para empezar entrar en el satanismo, uno de los rituales es sufrir la humillación pública, lo que le pasó con Kayne West. Luego Taylor Swift salió con Beyoncé, confirmando así su entrada en los Illuminati.

¿Taylor Swift es la reencarnación de una sacerdotisa?

Taylor Swift siempre afirmó que su número de la suerte fue el 13, número muy utilizado en la hechicería

En su álbum 1989, se mostró cantando pop, cuando antes cantaba country. Lo que según los seguidores “fue muestra de la reencarnación”, la muestra de que ella había cambiado.

Luego de este álbum, salió su álbum llamado “Reputation”, en dónde salió su canción de “Look what to made me do”, donde sale con muchas serpientes, lo que en estos rituales simboliza al diablo.

Además, en la parte en que ella está encima de la T, como si está fuera una cruz y ella está “renaciendo”, dejando atrás su proceso de iniciación, su “buena chica” del pasado, siendo ella la heredera de Zeena LaVey.

En especial cuando en el vídeo preguntan si pueden hablar con Taylor y está responde que la antigua Taylor, está muerta. Al final del video también se puede ver que ella tiene distintas personalidades, una de ellas es sacerdotisa.

Zeena LaVey no está muerta, ella se retiró y actualmente vive en Berlín, donde dice que ella ya no es satánica, que ahora ella es budista, ya que ahora la líder es Taylor Swift. A esto hay que agregarle que la cantante en sus presentaciones siempre realiza cultos o rituales.