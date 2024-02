Las personas que sustituyen la sal podrían reducir el riesgo de desarrollar presión arterial alta, sugiere un estudio. El informe, publicado en el Journal of the American College of Cardiology, utilizó a hombres y mujeres, de 55 años o más, en centros de atención para personas mayores en China.

La sal la sustituyeron por cloruro de potasio

Los datos que utilizaron provienen de un estudio anterior, llamado DECIDE-Salt, en el que 1.612 personas participaron. Sin embargo, para el nuevo análisis, utilizaron solo 157 mujeres y 454 hombres que tenían niveles saludables de presión arterial y comían alimentos con la cantidad habitual de sal o sustituían la sal.

Con el estudio se concluyó que, al reducir la sal a más de un tercio sustituyendo la salud con otro suplemento mineral junto con otros saborizantes, como hongos, algas y limón, protegía contra la presión arterial alta durante un período de dos años.

China recomienda a EEUU realizar el estudio en su país

El doctor Yangfeng Wu, autor principal del estudio y director ejecutivo del Instituto de Investigación Clínica de la Universidad de Pekín en Beijing, aclaró que el estudio se realizó en China, pero que otros países, como EEUU deberían hacer el mismo estudio y reemplazar la sal.

“La presión arterial alta no controlada puede aumentar el riesgo de numerosas enfermedades crónicas, incluidas enfermedades cardíacas y renales, diabetes y demencia”, explica NBC News en su portal web.

¿Cuál es la máxima cantidad que un adulto debe consumir al día?

Según la Asociación Estadounidense del Corazón, los estadounidenses consumen demasiada sal, casi 3.500 miligramos al día, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos recomienda que los adultos sanos consuman menos de 2300 mg de sodio.

El cloruro de potasio sabe y puede sustituir la sal, pero agregar el sodio dañino. La cantidad diaria recomendada de potasio para personas mayores de 19 años es de 3400 mg para hombres y 2600 mg para mujeres.