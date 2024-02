Hallaron a perro desaparecido desde hace cuatro años a 500 millas de su casa

Un perro desaparecido desde hace cuatro años en Colorado, finalmente fue localizado recientemente a 500 millas de su casa. Insólitamente, el animal estaba sano y salvo, movía su cola de emoción al volver al abrazar el pasado domingo a su dueño.

La historia la reseñó New York Post en base a la estación de noticias local KRQE, que entrevistó a Benjamin Baxter, dueño del perro. El hombre contó que su mascota Patches estaba temporalmente al cuidado de unos amigos en Calahan, Colorado, porque él tuvo que mudarse a Nebraska por motivos de trabajo y en el sitio a donde se fue, no le permitían animales.

Baxter indicó que se propuso a buscar un nuevo lugar para mudarse y poder tener a Patches, pero mientras hacía esto, el can se fue y no supieron más de su paradero. En un principio, no les pareció extraño que el perro se fuera, ya que era algo que acostumbraba a hacer, pero siempre regresaba.

La personalidad de Patches es traviesa y curiosa, así que muchas veces, se iba persiguiendo mariposas o conejos. Sin embargo, cuando pasaron siete días, temieron lo peor.

“Al séptimo día, pensé: ‘Simplemente no hay manera, nunca volveré a encontrar a este perro’”, expresó Baxter, según cita The Post.

Emocionante reencuentro

La semana pasada Baxter recibió una llamada inesperada, su esposa le comunicó que habían encontrado a Patches en el Centro de Servicios para Animales del Valle de Mesilla en Las Cruces, Nuevo México.

Personal del centro de animales encontró al perro deambulando como callejero en la ciudad de Anthony y lo llevaron al refugio, donde buscaron un microchip y hallaron información de Baxter.

“No he visto a este perro. He pensado que probablemente había muerto durante los últimos cuatro años y sólo verla fue alucinante. No puedo explicarte lo loco que fue eso”, expuso Baxter.

Clint Thacker, director ejecutivo del Centro de Servicios para Animales del Valle de Mesilla, resaltó que el caso de Patches demuestra la importancia de colocar microchips a las mascotas para ubicarlos por si se pierden.

“Esta reunión sirve como un recordatorio conmovedor del poder duradero del amor y el notable papel que desempeña la tecnología al reunir a los compañeros perdidos… Recuerde colocarles un microchip a sus mascotas y mantener actualizada la información del propietario”, afirmó Thacker.