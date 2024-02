Finlandia es el país más feliz del mundo y un psicólogo filandés reveló el secreto

La felicidad es esa sensación de plenitud en la vida, un gran tesoro que muchos quieren tener, es algo tan valioso, que ni siquiera el dinero puede comprarla, porque emana del interior, pero ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Desde hace varios años, Finlandia ocupa el primer puesto como el país más feliz del mundo ¿Qué hacen los filandeses para ser felices? Un psicólogo de este país explicó el secreto.

En base a la CNBC, el portal Cuerpo y Mente presentó la explicación del secreto de la felicidad dada por el psicólogo y filósofo filandés Frank Martel, investigador en psicología. Él define la felicidad como algo que “consiste en descubrir cómo hallarle sentido a la vida, cómo hacer que nuestra existencia sea significativa”.

Fundamentándose en sus estudios, el especialista presentó cinco frases que esconden el secreto de la felicidad en Finlandia, tomando en cuenta el estilo de vida de las personas en esta nación.

Secreto para ser feliz

Cuerpo y Mente publicó las cinco frases que, según el psicólogo Frank Marvel, resumen por qué los finlandeses son más felices:

1 “Vive para ti mismo, no para las expectativas de otros”

Frank Martel, autor del libro ‘Una vida maravillosa, por qué necesitamos comprender el sentido de la existencia’, indicó que en Finlandia la gente es feliz porque no se preocupa por cumplir con las expectativas de otros, ni se estresan por encajar. Se dedican a lo que les gusta y no a lo que otros sugieren como parte de una vida exitosa. Para ellos, el éxito está en disfrutar lo que ellos en verdad quieren, hacer lo que les gusta, eso los hace sentir plenos. Por ejemplo, si alguien estudia medicina, no es porque otras personas se lo dicen para tener éxito, sino porque realmente eso les apasiona, y así con cualquiera otra cosa.

2 “Conviértete en un experto y comparte tu conocimiento”

Marvel explicó que una forma de sentirse feliz es hacer algo que nos guste, convertirnos en expertos en eso y compartir el conocimiento de este conocimiento con la comunidad. Según él, el trabajo o hobby debe cumplir con tres requisitos: que nos apasione, ser bueno en eso y que tenga un impacto positivo en los demás.

3 “Practica actos de bondad aleatorios”

Como investigador, Frank Martel ha determinado que practicar actos de bondad para otros generar altos niveles de felicidad. Tener un gesto amable, ceder el asiento a una anciana o persona con discapacidad, acompañar por momentos a alguien que se sienta solo, guiar a un turista, decir “gracias”, “por favor”. De hecho, él mismo pone esto de tarea a sus alumnos en la universidad como práctica de felicidad.

4 “Sé un buen vecino”

Para este consejo, el especialista se basa en una antigua palabra finlandesa. Se trata de ‘talkoot’, que significa “trabajar juntos para lograr algo que no se podría hacer solo”. Este término proviene debido a que desde tiempos antiguos, los filandeses se ayudan unos a otros. Por ejemplo, si alguien tenía que echar el rechazo, entre todos los vecinos lo ayudan para luego celebrar con comida y bebida. Se dice que organizaban un ‘talkoot’. La práctica de apoyar emocionalmente a alguien y compartir, contribuye a la salud mental porque te hace sentir mejor y feliz.

5 “Acepta los momentos de tranquilidad compartida”

Hay personas que hablan demasiado y hacen muchas cosas para poder encajar, pero a veces el silencio conecta más que todo eso. Marvel basa este aspecto 5 en lo siguiente: “La palabra es plata, pero el silencio es oro”.

Consiste en que muchas veces no es necesario decir o hacer mucho para conectar con alguien, sino sólo guardar silencio. En Finlandia, las familias y amigos tienen la costumbre de tomar saunas y solamente callar, escuchando la naturaleza. Les da una sensación de tranquilidad, conexión y amor.

“No hace falta decir nada: solo trata de conectar con la naturaleza y con las personas que te rodeen”, refiere Cuerpo y Mente aludiendo a lo dicho por el psicólogo filandés.