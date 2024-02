¿Qué es la dieta FAFO? Una manera muy saludable de perder peso

La preocupación por mantener un peso saludable y adoptar hábitos alimenticios equilibrados ha llevado a la creación de la dieta FAFO (Flexible And Friendly for the Overweight), una innovadora propuesta liderada por el doctor Rafael Gómez Blasco, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad.

A diferencia de las dietas restrictivas y las soluciones rápidas para perder peso, la dieta FAFO se centra en establecer una relación amigable con la comida y promover hábitos saludables a largo plazo. El enfoque de esta dieta se basa en la flexibilidad, la contextualización y la precisión, adaptándose a las necesidades individuales de cada persona.

Todo lo que hay que saber sobre la dieta FAFO

El principal principio de la dieta FAFO es alejarse de las restricciones estrictas y permitir que los usuarios elijan los alimentos que más les gusten. Este enfoque personalizado busca crear un estilo de nutrición adaptado a las preferencias y condiciones biológicas de cada individuo.

La dieta FAFO es respaldada por la Sociedad Española de Obesidad y se caracteriza por su enfoque integral y respetuoso hacia las personas con sobrepeso. Lo destacado de esta dieta es su capacidad para ser sostenible a largo plazo. Los objetivos se establecen de manera conjunta con un nutricionista, y los usuarios tienen la libertad de seleccionar sus propios ingredientes y platos de acuerdo con sus gustos y condiciones biológicas.

Además, el nutricionista realiza un análisis del nivel de motivación y la implicación de cada individuo en el proceso de cambio. La dieta FAFO no impone un conjunto fijo de reglas; en cambio, considera variables clave, como la velocidad al comer, la organización del día, la disponibilidad de alimentos saludables y no saludables, así como los conocimientos previos sobre nutrición.

¿Es la dieta FAFO el futuro de la nutrición?

Este método también destaca por su énfasis en la ingesta de frutas y verduras, grasas saludables, alimentos frescos y de temporada, y la eliminación de los ultraprocesados. La dieta FAFO es una opción inclusiva, accesible para todo tipo de personas, ya que se adapta después de estudiar cada caso concreto.

La dieta FAFO representa una nueva perspectiva en la pérdida de peso, centrándose en la flexibilidad, la conciencia alimentaria y la creación de hábitos duraderos. Un enfoque integral respaldado por expertos que promueve la salud y el bienestar a través de una relación amigable con la comida.