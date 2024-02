Cirujano argentino suena como probable causa de separación entre el Primer Ministro de Canadá y su esposa

ARCHIVO - El primer ministro canadiense Justin Trudeau y su esposa, Sophie Gregoire Trudeau, llegan al Rideau Hall en Ottawa, Canadá, el 11 de septiembre de 2019. (Justin Tang/The Canadian Press via AP, Archivo) AP (Justin Tang/AP)

Un cirujano argentino figura como la probable causa de separación entre el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y su esposa Sophie Grégoire. La pareja anunció su divorcio en agosto del 2023, pero no dieron a conocer las causas de su ruptura, tras 18 años de matrimonio.

Ahora, trascendió que Grégoire, de 48 años, ya vivía con su nueva pareja cuando se divorció de Trudeau. El dato desató la polémica en Canadá.

El medio canadiense National Post reseñó que la tercera manzana en la discordia podría ser el médico argentino Marcos Bettolli, de 58 años. Llegaron a esta conclusión luego de una demanda de divorcio que Ana Remonda, esposa del hombre, presentó en abril de 2023.

Justin Trudeau y Sophie Grégoire tuvieron tres hijos. (Instagram @sophiegregoiretrudeau)

En la solicitud de divorcio, la mujer, quien es ama de casa y madre a tiempo completo, alegó que Bettolli “se ha vuelto a asociar con una persona de alto perfil que atrae una significativa atención mediática y presenta consideraciones de seguridad significativas”.

En el documento legal, la mujer no dice el nombre de la persona con quien ha estado su marido, pero según el citado medio, está confirmado que se refiere a Sophie Grégoire, con quien el primer ministro de Canadá, tuvo tres hijos.

Cláusulas de separación del cirujano argentino

Presuntamente, Remonda, de 47 años, afirma que no tiene “ninguna posición” en cuanto a la vida personal de su exmarido, pero que esto no implica que no se interese por la seguridad de sus dos hijos. Aseveró que los niños “están expuestos”, mientras están al cuidado de su padre.

Además, supuestamente, una de las cláusulas de divorcio, establece que sus hijos no podrán establecer relación con la nueva pareja de su padre, algo que al parecer, han incumplido Bettolli y Grégoire.

“Ana había pensado que las partes habían llegado a un acuerdo de que los (niños) no interactuarían con la nueva pareja, pero Marcos no ha respetado eso y ha causado malestar y ansiedad a (los niños)”, dice la demanda, según refiere National Post.