¿Ver el Super Bowl puede afectar la salud? Esto dicen los expertos

La edición de este año del partido de la NFL más importante del año, el Super Bowl, está a la vuelta de la esquina y con el crecen los preparativos de todo tipo, pero, ¿sabías que la salud también es algo que deberás tomar en cuenta si piensas disfrutar de este evento deportivo? A continuación te contamos los detalles.

De acuerdo con un artículo publicado por la Escuela de Medicina de Harvard y escrito por el Dr. Robert H. Shmerling, ex jefe clínico de la división de reumatología del Centro Médico Beth Israel Deaconess (BIDMC), ver deportes también puede ser peligroso para la salud.

Esto dicen los expertos sobre el impacto que tienen los deportes en la salud

“Ver deportes, no sólo practicarlos, puede ser peligroso para la salud. Lo he visto de primera mano mientras trabajaba en una clínica ambulatoria cerca de Fenway Park”, asegura el médico.

Además, según el artículo, existen diferentes tipos de riesgo para la salud cuando se ve un partido o algún deporte.

Por ejemplo, cuando alguien que acude a ver en vivo un partido puede ser víctima de las condiciones climáticas: por ejemplo, la exposición a altas temperaturas en día soleado puede causar deshidratación e incluso un golpe de calor.

Otros ejemplos pasan por la posibilidad de sufrir heridas o lesiones, incluso se han documentado casos de estampidas humanas en las gradas de algunos estadios.

Pero estos no son todos, pues también hay riesgos para los que solo ven los eventos desde la televisión. El Dr. Shmerling detalla lo que algunos de sus colegas han notado: durante el Super Bowl, las cosas parecen ir más lentas en la sala de urgencias, sin embargo, una vez terminado el evento, parece que todos están mucho más ocupados atendiendo pacientes.

“Una teoría es que las personas con (...) síntomas de un problema potencialmente grave que normalmente habrían acudido a la sala de emergencias de inmediato pueden retrasar la búsqueda de atención hasta después del partido”, señala.

No obstante, destaca que podría haber otra explicación y es que la emoción de un juego podría llegar a causar tanta tensión que podría alterar actividad cardiacas.

Un estudio titulado “Role of Age, Sex, and Race on Cardiac and Total Mortality Associated With Super Bowl Wins and Losses” (y publicado en 2011) examinó la relación entre los resultados del Super Bowl y las tasas de mortalidad cardiovascular, tomando de muestra datos del condado de Los Ángeles después de dos partidos de alta intensidad.

Después de la derrota en el Super Bowl 1980, las tasas de mortalidad diarias aumentaron tanto para hombres como para mujeres.

El Super Bowl no ha sido el único evento analizado, de hecho, hay estudios enfocados en la Copa Mundial de Rugby y hasta en el campeonato japonés de béisbol profesional, en los que se encontró que mirar de eventos deportivos puede estar relacionado con un aumento en los ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca y paro cardíaco.

En estos casos también se asoció la emoción intensa y el estrés que a menudo se experimentan los fanáticos durante estos eventos, con el aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, posiblemente llevando a condiciones de salud graves en individuos susceptibles.