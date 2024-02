Henry Cavill confiesa que se puso nervioso con Dua Lipa en nueva película, ‘Argylle’

Uno de las celebridades más queridas, y codiciadas, por todos es Henry Cavill. El actor británico ha sabido enamorar las masas no solo por su físico sino también por su carisma natural. Actualmente, el actor se encuentra promocionando su más reciente cinta, Argylle, y reveló un dato curioso con su coestrella, la cantante Dua Lipa.

En entrevista con Collider, Cavill contó que, aunque su excéntrico peinado en Argylle fue algo difícil de lucir, lo que más lo puso nervioso fue tener que compartir una escena de baile con Dua Lipa.

El actor de Batman v Superman relató que el paso era bastante atrevido y que implicaba cargar a la intérprete con las piernas sobre sus hombros, y él no quería dejarla caer:

“Sí, jajaja. El peinado fue muy divertido y algo muy exagerado. Gracias a dios no se veía así en público. Sólo se veía como un peinado muy corto cuando no estaba en el set. Pero hacer un paso así con Dua Lipa, sí… No quieres tirar a nadie, pero no quieres tirar a Dua Lipa. Tendría a hordas de sus fans tras mi cabeza”, respondió cuando le preguntaron si le daba más nervios la escena o la cantante.

¿De qué se trata Argylle, la película de Henry Cavill con Dua Lipa?

Argylle: Agente Secreto es el primer blockbuster del año y se trata de una parodia, y homenaje, a las películas de espías. Sin embargo, la crítica ha sido bastante dura con ella al no encontrar efectivo su alocado sentido del humor. Aunque no hay comentarios negativos sobre el elenco, la ejecución de la idea presentada ha decepcionado a los expertos y, con 37% en Rotten Tomatoes, es la peor puntuación en lo que va del 2024. La cinta llega a cartelera este 1 de febrero, y luego aterrizará en Apple TV Plus.

No te olvides de leer: Serie ‘Griselda’ en Netflix: ¿Cuál es la historia real de Darío Sepúlveda?

En la película, Henry Cavill interpreta al personaje titular. Se trata de un personaje ficticio en una serie de novelas. Pero cuando su autora se ve enredada en un complot criminal, ella comienza a alucinar con él. En cuanto a Dua Lipa, que está debutando como actriz, ella también interpreta un papel ficticio dentro del filme. Se llama LeGrange, una terrorista a la que el espía tiene que atrapar.