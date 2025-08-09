SISTASA: Empresa de soluciones audiovisuales inaugura el showroom de pantallas LED más grande de Centroamérica

El más grande y tecnológico de Centroamérica, consolidando un paso firme hacia el futuro de la innovación visual en la región. Foto: Cortesía.

SISTASA, empresa de soluciones audiovisuales y tecnología LED en América Latina, celebra la inauguración oficial de su nuevo showroom en Guatemala; el más grande y tecnológico de Centroamérica, consolidando un paso firme hacia el futuro de la innovación visual en la región.

Este nuevo espacio se convierte en el showroom de pantallas LED más grande de Centroamérica, con una propuesta integral que permite experimentar en vivo una amplia variedad de aplicaciones tecnológicas en entornos reales.

Desde pantallas de gran formato para publicidad exterior, hasta soluciones personalizadas para, centros comerciales, salas corporativas, iglesias y eventos especiales, el showroom está diseñado para inspirar y demostrar el poder de la tecnología LED en acción.

Más que una sala de exhibición, el showroom de SISTASA ha sido concebido como un centro de experiencias, donde clientes, aliados y profesionales del sector pueden ver, interactuar y proyectar sus ideas con el respaldo de un equipo técnico altamente capacitado.

Cada pantalla instalada forma parte de un entorno funcional, que permite comparar tecnologías, evaluar resoluciones, probar controladores y visualizar el impacto real de los productos en distintos escenarios de uso.

Este espacio también está pensado como una herramienta colaborativa: podrá ser utilizado por los clientes de SISTASA para reuniones, presentaciones, lanzamientos de marca, capacitaciones y eventos corporativos, convirtiéndose en una extensión activa de sus propias estrategias de comunicación y mercadeo.

Tecnología LED en acción. Cada pantalla instalada forma parte de un entorno funcional, que permite comparar tecnologías. Foto: SISTASA.

Durante el acto inaugural, se contó con la presencia especial de una representante de la fábrica de pantallas LED en China de la marca Unilumin y Lampro, uno de los fabricantes más importantes a nivel mundial.

Su participación confirma el respaldo directo hacia SISTASA, así como el compromiso continuo de ambas marcas por fortalecer la relación comercial y brindar apoyo técnico y tecnológico para el crecimiento conjunto en la región.

Con esta inauguración, SISTASA reafirma su compromiso de ofrecer no solo productos de alta calidad, sino también espacios de valor, servicio personalizado y experiencias inmersivas, que impulsan el crecimiento de sus clientes y fortalecen el ecosistema tecnológico regional.

El showroom de SISTASA representa una nueva etapa para la empresa, marcada por la visión de integrar tecnología, creatividad y excelencia en cada proyecto. Es también una señal clara del liderazgo de la marca en el sector audiovisual y su capacidad de adaptación a las exigencias de un mercado cada vez más visual, dinámico y conectado.