Exejecutivos de Twitter exigen suma millonaria en demanda a Musk por despidos

Nuevos problemas para Elon Musk. El magnate dueño de X, antes conocido como Twitter, ha recibido una demanda por parte de exejecutivos de la red social, afirmando además que tienen derecho a una cifra multimillonaria en compresanción por despidos.

Los demandantes son Parag Agrawal, Ned Segal, Vijaya Gadde y Sean Edgett, exdirector general, exdirector financiero, exdirectora general de asesoría jurídica y exdirector jurídico de Twitter, respectivamente.

¿Cuánto dinero están exigiendo los ejecutivos que solían trabajar en Twitter?

Según el documento que fue presentado este pasado lunes, los demandantes fueron despedidos sin justificación el día de 2022, cuando Musk completó la adquisición de Twitter, a la que más tarde cambió de nombre a X. Ante esto, los ejecutivos solicitaron que se les pagara un total de más de 128 millones de dólares en compensaciones por despido no pagadas.

Pero al Musk no querer pagarles la compensación, los ejecutivos dicen que el magnate tecnológico “inventó una causa falsa y nombró a empleados de sus distintas empresas para que ratificaran su decisión”.

La demanda dice que no pagar las indemnizaciones y las facturas forma parte de un patrón de Musk, que ha sido demandado por una “multitud” de antiguos empleados de base de Twitter que no recibieron indemnizaciones después de que Musk los despidiera por miles.

“Bajo el control de Musk, Twitter se ha convertido en un infractor que estafa a empleados, arrendadores, proveedores y otros”, afirma la demanda, presentada en una corte federal del Distrito Norte de California. “Musk no paga sus facturas, cree que las reglas no se aplican a él, y utiliza su riqueza y poder para atropellar a cualquiera que no esté de acuerdo con él”.

Por su parte, los representantes de Musk y de X, que tiene sede en San Francisco, no han emitido comentarios o ningun comunicado al respecto.