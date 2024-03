Esto es lo que se sabe de la próxima PlayStation 5 Pro

El pasado mes de febrero, desde Nintendo se oficializó el lanzamiento de su Swich, misma que se retrasó en su tiempo original, por ello, lamentablemente sus fanáticos tendrán que esperar hasta el primer trimestre del 2025.

Aunque falta prácticamente un año para el estreno, la competencia para nada se quedó con los brazos cruzados. Fue así el ejemplo de Sony, que en una buena jugada para llamar la atención ya anunció que para finales de este 2024 estará disponible su tan esperada PlayStation 5 Pro, consola que promete además de ser el máximo oponente de Nintendo, también en ser la más vendida en todo el mundo.

[ También puedes leer: Nueva consola portátil de PlayStation sería compatible con juegos de PS4/PS5 ]

Características de la PlayStation 5 Pro

Desde la multinacional japonesa con sede en Tokio, hasta ahora no se han mencionado oficialmente las características de la nueva edición la cual vale aclarar, no será una PlayStation 6. No obstante, varios portales web especializados en tecnología ya entregaron algunos tips sobre la 5 Pro:

No se espera una actualización ya que sería la PlayStation 6 la que vendrá con cambios significativos en su sistema.

Según Gizmodo, tampoco se verían importantes cambios visuales, por ello, muchos ya aseguran que será a primera vista muy parecida a una PS5 Slim.

En términos generales, las mejoras en PS5 Pro serían de velocidad. La mencionada fuente señala que seguirá usando la CPU AMD Zen2 y 15GB de RAM, pero con desempeño actualizado.

El cambio en PlayStation 5 Pro más relevante se enfocaría en nuevas funciones de inteligencia artificial.

Desde las oficinas de Sony, al desarrollo de la nueva consola se lo define como “Proyecto Viola”.

Noviembre sería el mes elegido para que pueda estar disponible en el mercado la PS5 Pro y según algunos comentarios en redes sociales especializados en videojuegos, Sony no modificaría la cifra de la consola original y el nuevo modelo sería más costoso. Cabe destacar que la PlayStation actual tiene un precio aproximado de 500 dólares.