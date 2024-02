Estos son los teléfonos que no le funcionará más el WhatsApp

Como en cada inicio de año, WhatsApp volvió a realizar su acostumbrada actualización en el sistema con el fin de mejorar la funcionalidad comunicativa. Esta situación generó problemas para algunas personas que por distintas razones no han podido cambiar sus teléfonos celulares y ahora lamentablemente desde el pasado jueves 1 de febrero no podrán disfrutar del servicio de la plataforma de mensajería.

En concreto y con previo anuncio desde el pasado mes de diciembre, quienes tengan dispositivos que funcionen con sistema operativo Android anterior a la versión 4.4 no podrán actualizar WhatsApp y quedarán afuera del soporte oficial de la plataforma. Además, dicho celulares también podrían quedar expuestos a eventuales amenazas de seguridad y hackeo.

[ También puedes leer: ¿Genial o peligroso? Está IA imita a la perfección la letra manuscrita de cualquier humano ]

Solo Android 5.0

WhatsApp solamente podrá utilizarse en dispositivos con sistema operativo y versiones posteriores a Android 5.0. Los celulares que ya no son compatibles con WhatsApp son:

Samsung: Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

LG: Lucid 2, Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 II — Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus F3Q.

Sony: Xperia M.

Huawei: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.

Lenovo: A820.

En cuando a los smartphones que utilizan iOS, los iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 6S, SE y 6S Plus.6S, y aquellos que corran con iOS 12 o anterior, dejarán de tener soporte oficial de WhatsApp desde el próximo mes de marzo. Además, los ejecutivos especificaron que aunque se deje de brindar soporte, no significa que la app deje de funcionar o que no puedas acceder a tus chats y contactos, pero por las razones de posibles hackeos mencionadas no es recomendable seguir utilizándola, por lo que se sugiere directamente desinstalarlo.