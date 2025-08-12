La CIA revela el origen del COVID-19

Tras años de debate, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha inclinado la balanza a favor de la teoría de que la pandemia de COVID-19 se originó a partir de una fuga de laboratorio.

Según informes de medios como Al Jazeera y CBS News, la CIA considera que un origen relacionado con la investigación científica es “más probable” que un origen natural, aunque su evaluación se basa en una “baja confianza” debido a la falta de evidencia concluyente y la poca cooperación de las autoridades chinas.

El análisis de la CIA no se basó en nueva inteligencia, sino en una reevaluación de la información existente sobre la propagación del virus, sus propiedades científicas y el trabajo de los laboratorios de virología en China.

El informe, que fue desclasificado y publicado por orden del director de la agencia, John Ratcliffe, sugiere que el Instituto de Virología de Wuhan es el sitio más probable para un incidente relacionado con la investigación. Este laboratorio, situado cerca del mercado de Huanan donde se detectaron los primeros casos, ha sido objeto de escrutinio internacional por su investigación con coronavirus de murciélagos.

La conclusión de la CIA se suma a las de otras agencias estadounidenses, como el FBI y el Departamento de Energía, que también han favorecido la teoría de la fuga de laboratorio. Sin embargo, no existe un consenso completo dentro de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, y otras agencias aún consideran ambas hipótesis, la natural y la de laboratorio, como plausibles.

El gobierno chino, por su parte, ha rechazado las conclusiones de la CIA, calificándolas de “manipulación política”. La controversia sobre el origen del virus sigue abierta, y la falta de cooperación de China dificulta que se llegue a una conclusión definitiva.